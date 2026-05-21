Un porriñés desde Nueva York, en la vanguardia del cine inmersivo con su obra sobre la rapa de Sabucedo

El porriñés Bruno Saavedra se encontraba en Nueva York cuando eclosionó la pandemia. Era dj en alguno de los mejores clubs de la ciudad. El cierre de los locales de ocio le dejó sin trabajo y le obligó a cambiar de urbe. Miami fue el nuevo destino. «No había ni que llevar mascarilla y las discotecas estaban abiertas», recuerda. Muchos de sus antiguos clientes se movieron también a esta ciudad y empezaron a encargarle la celebración de eventos y fiestas privadas. Comenzó a realizar propuestas inmersivas (el sujeto participa en lo que está viendo y viviendo) para marcas de NFT o criptomonedas. En aquel momento, ni se imaginaba que años después formaría parte de la vanguardia del cine inmersivo mundial con presentación de proyecto incluido en el Festival de Cannes.

Con el dinero amasado en Miami y cuando New York volvió a la normalidad tras el primer impacto del covid, regresó a la ciudad que nunca duerme para abrir su propio local de propuestas inmersivas, Shift Midtown. Junto a su pareja, Kim Xrossing, comenzó a trabajar con marcas que querían sus propuestas inmersivas para su marketing hasta que un día el nombre de otro gallego se cruzó en su vida, el director de cine, Brais Revaldería.

Proyección inmersiva del documental sobre la rapa das bestas de Sabucedo en "Fillos do vento". / SHiFT Midtown

«Conocí –rememora Bruno– a Brais por un amigo que tenemos en común. Cuando abrimos nuestro local inmersivo el amigo en común se lo comentó, vino y le encantó. Le despertó una idea de hacer algo más con el documental que tenía grabado en formato normal. Hicimos una adaptación para mis pantallas de 360 grados con proyección, encontramos un formato mucho más inmersivo y llamativo, que fue lo que presentamos en el Festival de Cannes» el pasado año bajo el nombre de «Fillos do vento», sobre los caballos salvajes en la rapa de Sabucedo.

Triunfo en los Óscar de internet

El documental logró semanas atrás el premio del público en los Webby Awards, considerados los Óscar de internet. Quien asista a su proyección no solo ve los caballos en libertad en los bosques de Galicia, también escucha su sonido al respirar, al trotar o andar. «Además colaboramos con una empresa para que nos preparase un olor único, que recuerda el de la hierba del monte gallego», detalla Bruno Alfonso Saavedra. El objetivo es que el público visione el filme sintiendo como si estuviese en Galicia, al aire libre y junto a los caballos.

La idea de este porriñés y del Brais Revaldería es seguir colaborando en los próximos proyectos de celuloide.

Acto de lanzamiento del robot Icarus Robotics en una presentación inmersiva en el local en Nueva York de Bruno Saavedra. / Shift Midtown Event Venue NYC

El futuro del cine

«En un futuro vamos a ver que los cines se van a transformar, quizás no en pantallas de 360 grados pero sí de 180 o 270 grados. Van a empezar a adaptar las películas y otro tipo de plataformas para ofrecer cine inmersivo», opina el experto gallego.

«La tecnología nos está abriendo muchas más puertas para expresar cine o música o mostrar eventos de una manera diferente», prosigue.

Un ejemplo fue el concierto de Iván Ferreiro en Nueva York que acogió su local en colaboración con la Embajada de España o el evento que prepararon para la firma McCormick.

Esta última, marca norteamericana, vende sabores, y cada año establece El sabor del año que este año recayó en una baya (black currant). La presentación se realizó en el local del porriñés Shift Midtown donde su perrita Tofu es la estrella: «Hemos cerrado negocios -como uno con Nintendo- porque les encantó ella, hasta le enviaron una caja de Nintendo con gominolas para perros».