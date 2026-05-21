Mar Cabra: «En la carrera hacia el éxito sacrifiqué mi salud física y mental»

«El éxito no tiene sentido si tú no estás bien». Así se pronunció ayer Mar Cabra, periodista de investigación y experta en bienestar digital y emprendedora social, durante la presentación en Club FARO de «Vivir a jornada completa» (Temas de Hoy), un libro en el que relata cómo pasó del mayor éxito profesional tras ganar el premio Pulitzer en 2017 como parte del equipo que destapó los papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia y una investigación periodística global, a tocar fondo a causa del síndrome del trabajador quemado (burnout).

Cuando aparecieron los papeles de Panamá, Cabra era editora de la unidad de datos y tecnología del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Su trabajo ocupaba toda su vida. Literalmente. Llegó a trabajar 16 horas diarias, veinte días seguidos. No tenía tiempo ni para familia ni para amigos. Sacar adelante esta investigación fue un enorme desgaste emocional. Tanto fue así que, un año después de la publicación de esos documentos —que revelaron cómo políticos, empresarios, celebridades y deportistas de élite utilizaban una red de empresas fantasma en paraísos fiscales para ocultar fortunas y evadir impuestos—, descubrió que estaba quemada. «Tenía el Pulitzer en la mano, pero estaba agotada y los fines de semana lloraba porque no quería ir a trabajar», reconoció.

Fue entonces cuando descubrió que su autoexigencia para estar en la cima de su profesión le había acabado pasando una factura demasiado alta. «En esa carrera hacia el éxito sacrifiqué mi salud física y mental, y mi vida personal: no tenía pareja porque me interesaba más mi trabajo, a mis padres y a mi hermana los veía poco y no tenía vida social porque estaba todo el día trabajando», comentó.

Tras esta experiencia, comenzó a autoconocerse y a investigar sobre cómo trabajar de manera más sana frente al tecnoestrés y la falta de atención a través de cinco pilares de bienestar, que comparte en este libro. Ahora, desde su fundación, The Self-Investigation, se dedica a promover la salud mental en el trabajo. Su lema es más que ilustrativo: «Eres más importante que tu tabajo».

Durante la conversación que mantuvo con el también periodista Alfonso Armada, Cabra defendió la necesidad de «cambiar la forma de trabajar», una transformación que, en su opinión, debe implicar tanto a empleados como a empresas. «Los empleados felices producen más; por eso, una empresa que no cuida de su plantilla acabará obteniendo peores resultados», advirtió.

Aunque Cabra se mostró optimista ante la creciente implicación de las empresas en la salud mental de sus plantillas, advirtió de que el burnout es un problema cada vez más extendido,aunque a menudo permanezca silenciado. «Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea tiene miedo a decir que se encuentra mal por culpa del trabajo», señaló.

Según Cabra, es necesario romper este silencio. «No es fácil admitirlo y menos decirlo, pero es importante perder el miedo a hacerlo y normalizar las conversaciones sobre la salud mental», opinó.

La periodista y experta en bienestar aseguró que tenemos que cambiar nuestra relación con el trabajo y no olvidarnos de cuidarnos para evitar perder la salud no solo mental, sino también física. «Yo perdí un ovario y tuve problemas de tiroides por el estrés acumulado», dijo.

Todo esto hizo que se replanteara sus metas. «Yo ahora solo quiero ser millonaria de tiempo», sostuvo.

Mar Cabra. / José Lores

«Tenía el Pulitzer en la mano, pero estaba agotada y los fines de semana lloraba porque no quería ir a trabajar»

Cinco pilares «para volver a ser humana»

«Vivir a jornada completa» está estructurado en dos partes. En la primera, Mar Cabra cuenta cómo, tras ganar el Pulitzer, terminó sufriendo un burnout. En la segunda, profundiza en este trastorno ocupacional y comparte su proceso de recuperación a través de cinco pilares «para volver a ser humana»: la atención, el cuerpo, el corazón, la mente y la comunidad. «Yo ya me quemé. No te quemes tú porque mucho de lo que me pasó es prevenible», afirmó la periodista.

Da, además, una serie de «trucos» para evitar acabar quemado, como cambiar nuestra relación con la tecnología, aprender a escuchar a nuestro cuerpo y desbancar falsos mitos como la multitarea. «Ir de tarea en tarea solo hace que perdamos el tiempo y que cometamos errores», advirtió.

Cabra dedica este libro a su madre, fallecida de cáncer hace dos años, a quien considera su «mejor ejemplo de vida». «De pequeña quería parecerme a mi padre, porque para mí representaba el éxito: siempre trabajando. Mi madre, en cambio, trabajaba, nos preparaba la merienda y nos cuidaba; era algo que simplemente dabas por hecho. Por eso, este libro también habla del poder femenino de los cuidados y del autocuidado que todos necesitamos», explicó.