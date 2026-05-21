La magia de Cans echa a rodar

El Festival de Cans no es un certamen de cine más. Es el único en el que las estrellas se entremezclan entre el público y salen de las pantallas para convivir y compartir con los espectadores. Es un festival sin vallas ni fronteras, donde los bajos y bodegas de los vecinos se transforman en salas de cine, y donde los chimpíns se convierten en limusinas. Es la magia de Cans, que ayer echó a rodar por las calles de Porriño en el primer desfile de chimpíns de esta vigésimo tercera edición.

La procesión chimpinera estuvo acompañada por la banda de gaitas Os Zoqueiros, que homenajearon a Seve Novas, una de las figuras históricas más queridas del festival, fallecido recientemente. El desfile de vehículos agrícolas marca el inicio oficial del certamen, por eso no se perdieron el paseo distintas autoridades locales, provinciales y autonómicas. Tampoco los verdaderos protagonistas, diferentes actores y actrices gallegas, como la porriñesa Janet Novás, protagonista de la película que a continuación se proyectó en el Círculo Recreativo Cultural do Porriño.

Con la película «La buena hija», el primer largometraje de Júlia de Paz, que tiene en su elenco a Janet Novás, el Festival de Cans encendió proyectores.

La noche continuó con la actuación de Laura LaMontagne, una de las voces emergentes más singulares de la escena gallega actual, que fusionó la música electrónica, el folk y la vanguardia en una nueva edición de Noite Lasal en la Plaza Antonio Palacios de Porriño. Dicho certamen de videoclips reunió trabajos asociados a artistas como Fillas de Cassandra, De Ninghures, Ortiga, Sabela, Alana o la propia Laura LaMontagne.

Programación

Los chimpíns rodarán hoy por la sede central y genuina del festival: la propia parroquia de Cans. Entre la amplia programación destaca la Noite das Homenaxes, con la entrega del Premio Pedigree 2026 a la cineasta Jaione Camborda, la primera directora española que ganó una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Camborda también colocará su estrella en el Torreiro, junto a las de otros grandes del cine español como Rodrigo Sorogoyen, Fernando Trueba, Leonor Watling, Carlos Balnco o, el más reciente, Daniel Sánchez Arévalo. La noche incluirá también la entrega de los Chimpíns de Prata a la actriz Janet Novás, al vecino Francisco Novás y al músico y creador Víctor Coyote.

A lo largo del día se desarrollará también la sección A que andas?, una oportunidad para conocer proyectos audiovisuales todavía en fase de desarrollo; así como encuentros con cineastas internacionales como Andrea Bussmann y Paulo Carneiro; coloquios con María Vázquez y Janet Novás alrededor de la profesión interpretativa y la sección Fillos de Cans, dedicada al avance de nuevos filmes gallegos.

La música cerrará la jornada del viernes, con el concierto de Alana en el Torreiro a las 20 horas; la actuación de Nat Simons y Aurora Beltrán en el Espazo Estrella Galicia da Leira do Río a las 23.30 horas; y la sesión de Discochimpín de Óscar D´Aniello a partir de la una de la madrugada.