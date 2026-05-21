Davide Salvado, tras once anos sen novo disco: «O meu primeiro sexo salvaxe foi en Vigo»
O músico de Marín inicia xira e presenta novo disco na urbe este xoves no Teatro Afundación
Sobre a década sen álbumes, sinala: «Foi necesario vivir algunhas situacións persoais intensas e fortes»
O gran Davide Salvado regresa. Non publicaba disco dende o 2015. O novo álbum leva por nome «Permita Deus» e a xira iníciaa en Vigo hoxe, no Teatro Afundación, a partir das 20.30 horas co apoio musical de Abraham Cupeiro, Cibrán Seixo ou Sabela Caamaño. Escoiten as once cancións do LP porque, sen dúbida, é xa un dos mellores discos galegos do ano.
Por que agardou tanto tempo a publicalo? «Para min, foi necesario vivir algunhas situacións persoais intensas e fortes. Tivo que ser así, un parón físico e emocional que necesitaba para min. Nese tempo, sempre estiven ligado á música. Fixen proxectos con outra xente, cantei en concertos máis pequeniños. A necesidade de facer un novo disco non é para alimentar o ego senón para alimentar a miña forma de vida», aclara a FARO mentres pasea a cabalo.
Intuímos que en todo este tempo non o pasou ben, pero ese paréntese beneficiou a súa música e a súa voz. «Cando lle dás tempo e profundidade a calquera proxecto artístico, do tipo que sexa, sae mellor. Se fas unha obra atrapallada polo que marca o mercado, pérdense moitas cousas emocionais e de calidade. Este é un traballo ben feito», defende.
Temas como «Permita Deus», «Seitura», «Amarelo» ou «Día de feira» son exquisitos. Sobre a primeira canción, explica que «é un mantra» para desexar un mundo mellor. «A miña intención é que sexa un canto mediciña», engade.
No álbum, o convite é a escoitar con atención. «É un disco íntimo na escoita, non é animado, polo momento no que o xerei. É bastante persoal. Apetecíame que a xente sentara e disfrutara da calidez da música», reflexiona o marinense que vive en Palas de Rei.
«Neste disco (no que hai temas na defensa dos dereitos LGBT), canto como que canta polo monte sen necesidade de lucirse. Gravamos e non hai reparacións a nivel quirúrxico no estudio. Son cancións moi conectadas coa parte espiritual. Pode sonar a maruxa enerxética pero foi así», expón o artista. Sobre a decisión de iniciar a xira en Vigo, confesa que lle encanta a cidade e revela: «O meu primeiro sexo salvaxe foi en Vigo». Non lle pregunto os detalles pero os dous rimos a cachón. n
