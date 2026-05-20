Abril Zamora: "No estaré en la tercera temporada de 'Respira', era el momento de hacer otras cosas"

Abril Zamora acudió al concierto de Los40 Básico de Pablo Alborán tras haber trabajado con él en la segunda temporada de 'Respira'. La actriz, directora y guionista habla con YOTELE de su ausencia en la tercera temporada de la serie, sus nuevos proyectos tras cerrar su etapa en 'Cabaret' y el recuerdo que todavía mantienen títulos como 'Todo lo otro' o 'Señoras del (h)AMPA'. Además, analiza cómo fue dirigir a Alborán en su salto a la interpretación.

YOTELE. Has trabajado con Pablo Alborán en ‘Respira’, y ahora empieza la tercera temporada.

ABRIL ZAMORA. Sí, han empezado, pero yo no estoy en la tercera temporada. Me da muchísima pena y, de hecho, hoy he hablado con el director de fotografía, porque me llevo fenomenal con todo el equipo, para ver cómo les está quedando, porque me da un poco de FOMO. Pero estoy en otros proyectos y era un poco incompatible. Me da pena porque tengo mucho cariño a mis compañeros, pero creo que era el momento de hacer otras cosas.

YOTELE. ¿Hay algún proyecto que ya se pueda contar?

ABRIL ZAMORA. Justo terminé de hacer ‘Cabaret’ la semana pasada. Ha sido un proceso muy intenso, porque han sido nueve meses trabajando a tope en el musical y estoy muy contenta. Ahora estoy escribiendo y desarrollando una serie, que espero que vea la luz pronto, porque me hace muchísima ilusión volver a escribir y levantar mis propias historias.

YOTELE. ‘Todo lo otro’, que también es una serie tuya, se quedó a las puertas de una segunda temporada. ¿Existe alguna posibilidad real de retomarla?

ABRIL ZAMORA. Ay, qué pena, ¿verdad? Siempre me lo pregunta la gente y me encanta que siga pasando después de tanto tiempo, porque significa que dejó un recuerdo muy bonito. Todavía hoy recibo mensajes preguntándome si habrá segunda temporada. Yo la escribí y estaba muy contenta con el resultado, pero en principio no parece que haya una luz verde ahí. Está en SkyShowtime y son ellos quienes tienen los derechos, así que habrá que presionarles para que la saquen.

YOTELE. Otra serie muy recordada es ‘Señoras del (h)AMPA’, que escribiste junto a Carlos del Hoyo. Se ha convertido en una especie de mito en redes sociales, con la gente revisitándola de tanto en tanto.

ABRIL ZAMORA. Sí, y eso me parece maravilloso. Estoy muy orgullosa de esa serie, sobre todo porque era importante mostrar un abanico de personajes femeninos alejados de estereotipos y mayores de 50 años. Trabajar con Carlos fue estupendo. Además, él acaba de estrenar ‘Cochinas’, que es una serie maravillosa y recomiendo muchísimo.

YOTELE. Estamos aquí en el concierto de Los40 Básico para ver a Pablo Alborán. ¿Cómo fue trabajar con él en ‘Respira’?

ABRIL ZAMORA. Muy guay. He trabajado con él como actriz, pero también como directora, porque le dirigí. Y fue muy fácil porque creo que Pablo trabaja desde la verdad y desde la humildad. Ésas son las principales herramientas para interpretar, porque al final actuar no deja de ser un juego. Fue un regalo verle trabajar. Reconozco que al principio estaba expectante, porque no sabía muy bien cómo iba a ir la cosa, pero fue súper fácil y muy gratificante.

YOTELE. ¿Es un actor fácil con el que trabajar?

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ABRIL ZAMORA. Totalmente. Porque es como un niño, está muy poroso, con los ojos y las orejas muy abiertos, intentando escuchar todo lo que pasa y no perderse nada. Y es desde ahí donde puedes jugar sin juicio, con verdad y con corazón. Además, lleva muchísimos años interpretando canciones y creo que eso lo tenía muy trabajado. Fue muy fácil y espero poder trabajar con él otra vez en futuros proyectos, porque creo que tiene muchísimo que dar.