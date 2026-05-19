La nota viral de unos vecinos de Santiago a los estudiantes ruidosos que promete venganza: «Tenemos memoria y ojeras»
El aviso, colocado en una comunidad de vecinos, tira de ironía para pedir descanso antes de los exámenes tras meses de reguetón nocturno, gritos a las cuatro de la mañana y debates en el descansillo
Una comunidad de vecinos de Santiago ha encontrado una forma tan elegante como demoledora de llamar al orden a los estudiantes ruidosos del edificio. Sin reproches directos, sin amenazas y sin perder las formas, los residentes han optado por la vía más gallega posible: la retranca.
La nota, que ha comenzado a circular en redes sociales, está dirigida a la «comunidad estudiantil del edificio» y arranca con un tono aparentemente cordial: «Queridos vecinos universitarios». A partir de ahí, el aviso repasa con ironía los últimos meses de convivencia, en los que algunos habitantes del inmueble aseguran haber disfrutado del «privilegio» de escuchar ensayos nocturnos de reguetón, celebraciones improvisadas, «gritos filosóficos a las 4:00 de la mañana» y «debates existenciales en el descansillo».
El motivo del mensaje llega poco después: la proximidad de los exámenes. Los vecinos, conscientes de que los estudiantes necesitarán descanso para afrontar la recta final del curso, les transmiten su «más sincera comprensión». Pero el texto no se queda ahí.
«Taladro recreativo», entre las opciones
En una segunda parte, el aviso plantea una hipotética programación de actividades vecinales para las próximas semanas, todas ellas pensadas, según el propio cartel, dentro del «espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble». Entre las propuestas figuran un «aspirado intensivo a primera hora», «taladro recreativo de fin de semana», un «concurso de portazos», un karaoke vecinal con «grandes éxitos de los 80» y hasta una «mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas».
La advertencia final mantiene el tono humorístico, pero deja claro el mensaje: todavía están a tiempo de evitar esa «preciosa venganza pedagógica» respetando el descanso vecinal.
El cartel está firmado por unos «vecinos que también tienen memoria (y ojeras)», una despedida que ha sido precisamente una de las frases más celebradas por quienes han compartido la imagen.
Más allá de la broma, la nota pone el foco en un conflicto habitual en edificios con pisos de estudiantes: la dificultad de conciliar la vida universitaria, las celebraciones nocturnas y el descanso de quienes madrugan o conviven a diario con el ruido. En este caso, los vecinos han decidido esquivar el enfado directo y convertir la queja en una pieza de humor doméstico que muchos usuarios han aplaudido por su ingenio.
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas
- Dos acusados se enfrentan a 3 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de la venta de una casa en Baiona
- El Gobierno cederá capacidad pesquera a los jóvenes que quieran dar de alta un barco para emprender en el mar
- Europa por segundo año consecutivo