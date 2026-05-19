La nota viral de unos vecinos de Santiago a los estudiantes ruidosos que promete venganza: «Tenemos memoria y ojeras»

Una comunidad de vecinos de Santiago ha encontrado una forma tan elegante como demoledora de llamar al orden a los estudiantes ruidosos del edificio. Sin reproches directos, sin amenazas y sin perder las formas, los residentes han optado por la vía más gallega posible: la retranca.

La nota, que ha comenzado a circular en redes sociales, está dirigida a la «comunidad estudiantil del edificio» y arranca con un tono aparentemente cordial: «Queridos vecinos universitarios». A partir de ahí, el aviso repasa con ironía los últimos meses de convivencia, en los que algunos habitantes del inmueble aseguran haber disfrutado del «privilegio» de escuchar ensayos nocturnos de reguetón, celebraciones improvisadas, «gritos filosóficos a las 4:00 de la mañana» y «debates existenciales en el descansillo».

El motivo del mensaje llega poco después: la proximidad de los exámenes. Los vecinos, conscientes de que los estudiantes necesitarán descanso para afrontar la recta final del curso, les transmiten su «más sincera comprensión». Pero el texto no se queda ahí.

«Taladro recreativo», entre las opciones

En una segunda parte, el aviso plantea una hipotética programación de actividades vecinales para las próximas semanas, todas ellas pensadas, según el propio cartel, dentro del «espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble». Entre las propuestas figuran un «aspirado intensivo a primera hora», «taladro recreativo de fin de semana», un «concurso de portazos», un karaoke vecinal con «grandes éxitos de los 80» y hasta una «mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas».

La advertencia final mantiene el tono humorístico, pero deja claro el mensaje: todavía están a tiempo de evitar esa «preciosa venganza pedagógica» respetando el descanso vecinal.

El cartel está firmado por unos «vecinos que también tienen memoria (y ojeras)», una despedida que ha sido precisamente una de las frases más celebradas por quienes han compartido la imagen.

La nota que ha sido publicada por un tuitero en la red social X. / X

Más allá de la broma, la nota pone el foco en un conflicto habitual en edificios con pisos de estudiantes: la dificultad de conciliar la vida universitaria, las celebraciones nocturnas y el descanso de quienes madrugan o conviven a diario con el ruido. En este caso, los vecinos han decidido esquivar el enfado directo y convertir la queja en una pieza de humor doméstico que muchos usuarios han aplaudido por su ingenio.