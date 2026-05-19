Camps: «Salvamos vidas en el mar, cualquiera haría lo mismo»

«Solo somos socorristas que salvamos vidas en el mar y hemos dado una respuesta ciudadana ante una situación en que cualquiera haría lo mismo, incluidos los representantes de algunas siglas políticas», aseguró ayer Óscar Camps, fundador y presidente de Open Arms, en el acto de presentación en Club FARO del libro de los diez años de existencia de la organización humanitaria editado por Blume.

Intervención del alcalde de Vigo

El socorrista, empresario y activista fue presentado en primer término por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien comentó, recordando su formación de marino mercante, que «en el mar, la atención y el rescate es obligatoria por ley» y quien la incumpla es un delincuente, además de recordar los emigrantes gallegos que a lo largo de la historia salían de Vigo en busca de una vida mejor y al carácter hospitalario de la ciudad, donde «no hay ciudadanos de primera y de segunda».

Presentación y cifras clave

Lola Galovart, valedora do Cidadán de Vigo e integrante de la organización humanitaria con la que llegó a sufrir un secuestro que relata en el libro, hizo de presentadora del acto, manteniendo una charla con Óscar Camps y con Laura Lanuza, responsable de comunicación de la ONG y coordinadora del libro.

Camps aludió a que las 123 misiones que llevan realizadas le han permitido salvar la vida a más de 73.000 personas, desde que comenzaron en 2015 en Lesbos, en Grecia, con la crisis migratoria de personas sirias que huían de la guerra y con el detonante, para el socorrista de Badalona, de ver la foto del cadáver de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años, abandonado en una playa de Turquía. En esta década de actividad ha pasado de recibir premios, como el de Ciudadano Europeo, a ser criminalizado y perseguido. «Hacemos lo mismo en el mismo mar, ¿qué ha cambiado?», se preguntó, para a continuación hablar del contexto político marcado por el ascenso de la extrema derecha en Europa.

El fundador y presidente de Open Arms presentó en Club FARO el libro de los diez años de existencia. / Pedro Mina

Distinguió entre dos visiones: la real, la que se encuentra en la calle cuando recibe felicitaciones por su labor humanitaria – «la sociedad civil es solidaria, empática, participativa y discreta; no discute ni necesita gritar para entrar en debates políticos», dijo– y la digital, la que impone la extrema derecha con granjas de bots con perfiles falsos que te atacan para generar un discurso racista, xenófobo y que convenza a los jóvenes de que eso es lo guay».

Críticas a la inacción política

Destacó Camps que en la última década ya se suman más de 33.000 personas muertas en naufragios en el Mediterráneo, mar adentro, con la inacción de gobiernos que incumplen su responsabilidad marcada en los convenios internacionales de rescate, con países que secuestran tripulaciones humanitarias y con la connivencia del Frontex, la policía transfronteriza europea, que sabe qué pasa en cada momento en cualquier punto del Mediterráneo. «¿Cómo es posible que la propia UE, que saca pecho defendiendo valores y derechos humanos los vulnere vendiendo armas a otros países? ¿Qué pasa con la sociedad civil?», se preguntó. «Nuestros abuelos lucharon por derechos que estamos perdiendo y parte de la población está anestesiada», afirmó.

«Nuestros abuelos lucharon por derechos que estamos perdiendo y parte de la población esta anestesiada» Óscar Camps — Fundador y presidente de Open Arms

Criticó también el discurso de Vox, «que dicen que el problema de España son el 12% de los migrantes que llegan en patera, y no la precariedad laboral, la vivienda o la sanidad pública».

Se refirió a las causas judiciales de Open Arms contra Mateo Salvini, viceprimer ministro italiano, y Giorgia Meloni, mandataria de ese país. «Somos molestos porque ponemos luz donde ellos no quieren que se vea».

El libro más vendido de no ficción

‘Open Arms. Una misión a contra corriente’ (editorial Blume) se ha convertido en el libro de no ficción más vendido en España y es finalista del certamen Fotoespaña. «Nuestra intención era dejar documentadas las 125 misiones que hemos realizado durante diez años, con fotos de los periodistas que nos acompañaron y dando voz a los voluntarios, periodistas, políticos, deportistas de alto nivel y demás personas que nos han acompañado en alguna de nuestras travesías», según comentaron ayer Laura Lanuza y Óscar Camps. «Si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo harían en un despacho de Bruselas y se convertiría en un excel con cifras y porcentajes, olvidándose de las personas».

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El libro, que carece de portada al uso y exige que haya que rasgar algunas páginas para acceder a las fotografías, simbolizando la intención del lector de querer mirar y en contraposición a los algoritmos y pantallas que te dicen qué ver y pensar deslizando el dedo, se puede abrir por los dos lados. La primera parte, titulada ‘Héroes’, la ocupan los rescates, las decisiones rápidas, los bloqueos, las cubiertas mojadas del barco,... La segunda, ‘Villanos’ aborda el contexto político, los bulos, las desinformaciones, la externalización de fronteras y el «agujero negro» que es Libia