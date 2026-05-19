La campaña del viaje del Papa a España llama a "huir de la polarización y mirar al otro" para "volver a encontrarnos"

Bajo el lema “Alzad la mirada”, la campaña publicitaria para promocionar el viaje apostólico del Papa León XIV a España llama a "mirar al otro" y huir de la polarización. La campaña tendrá difusión nacional y presencia en radio, publicidad exterior, medios digitales y redes sociales, con el objetivo de "invitar a la reflexión y acercar el mensaje del Santo Padre al conjunto de la sociedad".

Rafael Rubio, coordinador de Comunicación del Viaje, ha señalado que el corazón de esta campaña es “traducir el espíritu del viaje a un lenguaje cercano y reconocible para toda la sociedad”, en consonancia con el lema oficial, 'Alzad la mirada'.

En este sentido, Rubio remarcó que el lema es "una invitación a salir de la indiferencia, escuchar al otro y volver a encontrarnos. Un llamamiento a todos aquellos, católicos y no católicos, que buscan esperanza, diálogo y puntos de encuentro en una sociedad cada vez más fragmentada. Y eso mismo es lo que hemos querido reflejar en esta campaña”.

Dos cortometrajes

La planificación estratégica de medios ha sido desarrollada por Omnicom Media España. La producción audiovisual de la campaña —que incluye los spots “Nuevos (viejos) amigos” y “Metro”— ha corrido a cargo de Ábside Media Producciones, mientras que la creatividad ha sido elaborada probono por la agencia TheCyranos, durante casi dos meses de trabajo conjunto.

Las piezas centrales de la campaña son dos cortometrajes publicitarios que van más allá del registro convencional. El primero, “Nuevos (viejos) amigos”, plantea un experimento conversacional. La idea de fondo es sencilla: "incluso en un contexto de polarización, llevamos toda la vida conectando con los demás, priorizando a la persona, más allá de las barreras que nos separan". El segundo, “Metro”, recurre a la cámara oculta para mostrar lo que ocurre cuando, en un lugar poco propicio para hablar con un desconocido, alguien decide hacerlo.

Una campaña para públicos muy distintos

Gabriel González-Andrío, responsable de Marketing y Campañas para la visita del Papa, destaca que “el reto de esta campaña era encontrar un lenguaje capaz de conectar con públicos muy distintos y trasladar el mensaje del viaje de una forma cercana y contemporánea. Para lograrlo ha sido fundamental el trabajo conjunto de Ábside Media Producciones, TheCyranos y Omnicom Media España, cuyos equipos se han implicado con enorme profesionalidad y generosidad”.

En cuanto al concepto creativo, sus responsables, David Fernández y Facundo Reinoso, de TheCyranos, explican que 'Alzad la mirada' “es una invitación a mirar más allá de lo que nos impide ver al otro”: “En el caso de “Nuevos (viejos) amigos” queremos resaltar que cada uno de nosotros lleva años conviviendo, sin saberlo, con personas situadas al otro lado del muro que la polarización se empeña en levantar. En el caso de “Metro”, grabado con una cámara oculta, la propuesta es recordarnos que la conexión real nos ofrece más respuestas que nuestro egocentrismo y la falsa idea de conexión digital donde el algoritmo solo retroalimenta nuestra visión individual y nuestras diferencias", explican.

Rosa García Cuevas, directora del área Audiovisual de Ábside Media, explica que "gracias a un trabajo en equipo impecable hemos logrado un resultado final del que todos nos sentimos orgullosos. Ojalá estos spots ayuden de verdad a reflexionar sobre temas como la polarización, la amistad y mirar más allá".

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Por su parte, David Colomer, CEO de Omnicom Media España, afirma que la visita del Santo Padre a España “es mucho más que un acontecimiento global, mediático e histórico que marcará cifras y récords inéditos”: “Es, sobre todo, un mensaje profundamente relevante y necesario para el momento que vivimos como sociedad y como país. Nos invita a ‘alzar la mirada’: a salir del ruido, de la polarización, del materialismo y de la indiferencia para volver a mirar a las personas, al bien común, a la esperanza y al encuentro. Y ahí también está la labor silenciosa, pastoral y social de la Iglesia en España: acompañar, cuidar, escuchar y estar cerca de quienes más lo necesitan”.