La cantante viguesa Antía Pinal estrena single y anuncia conciertos en Madrid y Vigo

Antía Pinal afronta una semana clave en el arranque de su nueva etapa musical.

La cantante viguesa, ganadora de «La Voz 2025», estrenará el próximo 22 de mayo su primer single, «Te olvidas de mí», antes de presentar su nuevo proyecto en directo con dos citas consecutivas: el sábado 23 de mayo en la sala Galileo Galilei de Madrid y el sábado 30 de mayo en Compass, en Vigo.

La artista plantea estos conciertos como una propuesta íntima y cercana, pensada para «desconectar, bajar el ritmo y disfrutar de la música sin prisas». El espectáculo busca crear una atmósfera cálida, en la que el público pueda dejarse llevar por canciones que apelan a la emoción y a la conexión directa.

Después de una etapa cantando en la calle y en pequeños espacios, estos directos suponen para Antía Pinal un paso especialmente simbólico: la posibilidad de compartir por primera vez su proyecto de una manera más cuidada y próxima. En el repertorio estarán presentes temas que ya interpretó durante su paso por «La Voz», además de su primer single, que sonará por primera vez en directo en Galicia durante la cita viguesa.

El concierto en Vigo será el sábado 30 de mayo, a las 20.15 horas, en Compass, situado en la calle Taboada Leal, 17. La entrada general tiene un precio de 15 euros y el cartel anuncia aforo reducido y reserva previa. También figura una tarifa de 12 euros para Compass y menores de 25 años.

La cantante ha trasladado a sus seguidores la emoción por este regreso a casa: «Por primera vez en Galicia voy a cantar mi primer single en directo», señala en el anuncio del concierto. La cita está dirigida a todos los públicos y especialmente a quienes disfrutan de la música que emociona, acompaña y conecta.