La viguesa Rebeca Rods pone voz y pasión a la Fórmula 1 con un anuncio íntegramente a capela: «Reivindico las cosas hechas por el ser humano frente a la IA»

La artista viguesa Rebeca Rods pone toda su fuerza y pasión al servicio de la Fórmula 1 en el anuncio publicitario de Mediaset que protagoniza junto a su coro Black Light Gospel Choir y el beatboxer (artista de percusión vocal) valenciano Kike Gasu. «Para mí, ha sido un honor ponerle rostro a la Fórmula 1 por lo que representa el automovilismo en mi vida. Me apasiona el mundo del motor e, incluso, he pilotado en circuito cerrado en más de una ocasión», reconoce la cantante, directora de coro, arreglista y productora, entre otras facetas.

Rods se ha convertido así en la nueva imagen del Campeonato Mundial 2026 de Fórmula 1. La artista explica que los creativos de Mediaset buscaban una imagen enérgica y una narrativa donde los arreglos imitaran los sonidos de los motores de coche y efectos como el doppler —cambio de tono en el sonido del motor cuando el vehículo se acerca o se aleja—.

«Me decían: 'Queremos tus brazos'. Querían transmitir fuerza, energía y velocidad. Dirigiendo el coro tengo una manera muy intensa de moverme y esa energía les parecía perfecta para lo que querían mostrar en el spot», explica la artista, gran amante del deporte. De hecho, practica numerosas disciplinas, entre ellas, ciclismo, vela, boxeo, buceo y running.

A partir de esta idea, Rods desarrolló los arreglos. «Todo el anuncio es a capela. No hay instrumentos; solo voz, y probablemente ese sea su mayor valor», explica.

Para reproducir los sonidos propios de un circuito de Fórmula 1, Rods buscó al que probablemente es el mejor beatboxer español, Kike Gasu, campeón de España de beatbox 2019. «Es un artista con muchísimo talento. Cualquier efecto sonoro que quieras que haga con la voz, lo hace», comenta.

El anuncio fue grabado en Estudio 1. «La semana pasada estuvimos grabando catorce horas. Fue una locura», dice.

Por otra parte, el rodaje se realizó en el Museo del Automóvil de Desguaces La Torre, en Madrid, un proyecto que todavía no ha abierto sus puertas, pero que, según Rods, resulta espectacular como localización para un proyecto como este.

«En el 'spot' no hay instrumentos; solo voz, y probablemente ese sea su mayor valor» Rebeca Rods — Arreglista, cantante, directora de coro

La artista ha realizado muchos arreglos para anuncios, doblaje y trabajos para The Walt Disney Company. Para Mediaset, por ejemplo, realizó el spot para el concurso de talentos «Factor X» de Telecinco. Aun así, reconoce que este nuevo encargo fue un nuevo desafío.

«El reto era complejo porque no solo hay sonidos; también existe una parte coral con un punto épico. El spot tiene una narrativa muy trabajada. Hay choques, interrupciones rítmicas, tensión y adrenalina. Musicalmente no sigue una lógica tradicional; no es un compás estable de 4/4. Todo busca transmitir la velocidad y la intensidad de la Fórmula 1», explica.

Para Rods, este anuncio es una reivindicación de las cosas realizadas por los humanos ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en los procesos creativos. «Me gusta reivindicar que todavía se pueden hacer cosas humanas, artesanales y hechas con cariño en un momento en el que todo parece girar alrededor de la inteligencia artificial. Creo que la IA puede ayudar, pero no debería sustituir el trabajo humano. Aunque haga cosas impresionantes, todavía sigo valorando mucho más una voz, una idea y una emoción reales. Yo escribo mis canciones a mano, sentada al piano. No le pediría nunca a una IA que me compusiera una canción. Otra cosa es usarla como herramienta para ahorrar tiempo con tareas prácticas», comenta.

Rebeca Rods y Kike Gasu, rodeados de integrantes del coro de góspel que dirige la artista viguesa, en un momento del vídeo. / FdV

Rods lanzará el nuevo sencillo de «Gospel Symphony Vol. II» de Black Light Gospel Choir el próximo 26 de junio. El tercer sencillo constituyó todo un hito en la carrera de la artista viguesa: la versión de «Todo a pulmón», uno de los temas más icónicos de Miguel Ríos, que aúna góspel, música clásica y rock.

La colaboración con el músico granadino surgió tras compartir escenario dentro de la gira «Rock & Ríos 40 aniversario», que Rods abrió en el WiZink Center de Madrid con Black Light Gospel Choir y cerró en el Coliseum de A Coruña con Vigo Gospel Choir.

En la presentación de este sencillo, celebrada en el auditorio de la A.I.E. en Madrid, participaron varios integrantes del coro vigués junto a los de Black Light Gospel Choir. Richy Padilla dirigió la orquesta de cámara que acompañó a la artista viguesa en la actuación junto a Miguel Ríos. El locutor radiofófico y productor musical Juan Pablo Ordúñez, el Pirata, presentó el acto.

«Fue un evento muy emotivo. Más allá del concierto, ha quedado una amistad maravillosa», afirma en relación a su relación personal con el roquero granadino.