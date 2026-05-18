El panorama museístico gallego: público foráneo y digitalización, principales asignaturas pendientes

La excesiva dependencia de los visitantes gallegos, la lenta digitalización y la brecha de género son tres aspectos en los que los museos gallegos deben mejorar, según se desprende de la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Cultura. Este completo informe, aunque no ofrece datos individualizados, permite realizar un chequeo al panorama museístico gallego. Precisamente hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha que cerca de 40.000 instituciones de este tipo en el mundo celebran con visitas nocturnas, talleres, conciertos, visitas a espacios cerrados al público y entrada gratuita.

La gratuidad es casi predominante en los museos gallegos: casi la mitad, el 46,2%, son totalmente gratuitos. Sin embargo, y según los datos de visitantes por tipo de tarifa, los museos de pago reciben casi el doble de visitas que los gratuitos, algo que ocurre también a nivel nacional. Esto se explica porque muchos museos gratuitos son pequeños, locales o especializados. Los de pago suelen ser instituciones mayores, con colecciones más potentes, más personal y actividades, así como mayor proyección turística. Por provincias, Pontevedra es la que tiene mayor proporción de museos gratuitos (55,6%), seguida de A Coruña (47,4%), Lugo (43,8%) y Ourense (36,4%).

Los precios de las entradas de los museos que sí cobran son muy moderados: alrededor de 2 de cada 5 se mueven en el rango de una caña o menos (menor o igual a tres euros), y solo 1 de cada 5 está ya en territorio de tres cañas o más (importe mayor de 6 euros).

El informe, publicado este año pero que recoge datos de 2024 (se trata de un trabajo bianual), identifica 83 instituciones museísticas en Galicia, lo que coloca a la comunidad en una posición media-alta dentro del conjunto estatal. A Coruña concentra el mayor número de centros (38), seguida de Pontevedra (18), Lugo (16) y Ourense (11). Pero cuando se ajusta la lupa al número de habitantes, el mapa cambia por completo: Lugo aparece como la provincia más «museística» de Galicia, con 4,9 museos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media estatal (3,2). Ourense (3,6) y A Coruña (3,4) se sitúan ligeramente por encima de la media, mientras que Pontevedra se queda muy atrás, con solo 1,9 museos por cada 100.000 habitantes. La provincia pontevedresa alberga algunos de los centros más potentes de Galicia –como el Museo de Pontevedra, el MARCO o el Museo do Mar en Vigo–, pero su densidad museística es baja debido al peso demográfico de su área urbana.

En cuanto a la evolución del número de visitas, la recuperación tras la pandemia es más que modesta. El indicador clave –visitantes por museo abierto– revela que Galicia ha pasado de 3,0 visitantes por museo en 2022 a 3,1 en 2024, un avance mínimo que apenas devuelve a la comunidad a los niveles de 2020. En el mismo periodo, el conjunto de España ha experimentado un incremento del 25,3% de visitantes por museo.

El informe también permite trazar un perfil del visitante. La mayor parte del público procede de Galicia. En Pontevedra, el 63,4% de los visitantes son residentes gallegos; en Ourense, el 58,8%; y en A Coruña, el 47,7%. Solo esta última provincia presenta un peso significativo del turismo internacional (15,9%), muy por encima de Pontevedra y Ourense, donde apenas supera el 7%. La lectura es clara: los museos gallegos viven, sobre todo, del público local, y solo algunas ciudades logran atraer a visitantes foráneos.

El peso de las ciudades

Aunque la estadística no ofrece datos de visitantes por museo concreto, sí permite medir el peso de los centros situados en grandes ciudades. En el caso de la provincia de Pontevedra, los museos ubicados en Vigo –entre ellos el MARCO y el Museo do Mar– representan casi una cuarta parte (22%) de toda la oferta museística provincial, y su tipología (arte contemporáneo y ciencia y tecnología, respectivamente) coincide con la de los museos con mayor afluencia de visitantes de España.

La digitalización es una de las principales asignaturas pendientes de los museos gallegos. Galicia figura a la cola de las visitas virtuales. Aunque la totalidad de los museos y colecciones dispone de página web, solamente el 21,8 por ciento permite realizar una visita virtual, y tan solo el 30,8% ofrece acceso a colecciones digitalizadas. Ambas cifras están por debajo de la media estatal y muy lejos de comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco. La razón vuelve a ser estructural: Galicia tiene muchos museos pequeños, con plantillas reducidas y recursos limitados. La digitalización requiere inversión, tiempo y personal especializado, tres factores que no siempre están disponibles.

Tampoco la accesibilidad alcanza el aprobado. Según el informe del Ministerio de Cultura, solo el 48,7% de los museos gallegos dispone de accesibilidad física adecuada (rampas, ascensores, itinerarios adaptados). En accesibilidad sensorial –audioguías accesibles, braille, lectura fácil– la cifra cae al 29,5%, ligeramente por encima de la media estatal.

En cuanto la presencia femenina, y aunque no se ofrece un desglose propio por categorías en Galicia, los datos nacionales –extrapolables por similitud estructural– dibujan un patrón claro: el 60,5% del personal técnico son mujeres, pero solo ocupan el 39,1% de los puestos directivos. En otras palabras, las mujeres sostienen el trabajo especializado de los museos, pero siguen infrarrepresentadas en los niveles de decisión.

Noticias relacionadas

En definitiva, Galicia ofrece un panorama museístico rico pero con amplio margen de mejora.