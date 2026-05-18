La artista viguesa Rebeca Rods, nueva imagen de la Fórmula 1 de Mediaset: «Estoy muy feliz»
La cantante y directora de coro forma parte también de los arreglos musicales y de la producción del tema
La artista viguesa Rebeca Rods se une a Mediaset España como la nueva imagen de Fórmula 1 junto a su coro Black Light Gospel Choir y Kike Gasu, actor y beatboxer (artista de percusión vocal) valenciano. Además, la cantante, arreglista, productora y directora de coral forma parte de los arreglos musicales y la producción en esta nueva etapa. La artirsta expresó en sus redes encontrarse «muy feliz» de ser, junto a
Tras actuar por segunda vez en el Madison Square Garden de Nueva York junto a The New York City Gospel Choir -la última vez en el emotivo homenaje con motivo del Día de Martin Luther King Jr.-, la artista presentó «Todo a pulmón», el tercer single de «Gospel Symphony II», junto al mítico roquero Miguel Ríos. La colaboración del mítico cantante granadino en el nuevo elepé de Black Light Gospel Choir surgió tras compartir el escenario dentro de la gira «Rock & Ríos 40 aniversario», que Rods abrió en el WiZink Center de Madrid con Black Light Gospel Choir y lo cerró en el Coliseum de A Coruña con Vigo Gospel Choir.
Por su parte, Kike Gasu se proclamó en 2019 campeón de España de beatbox. Gasu utiliza únicamente su boca, labios, lengua y garganta para imitar ritmos musicales, baterías y efectos de sonido.
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