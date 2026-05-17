Última hora del brote de hantavirus, en directo | Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba

Sanidad plantea la cuarentena domiciliaria para la mujer ingresada por posible hantavirus en Alicante

La cuarentena de la joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan, en Alicante, como contacto de seguimiento de hantavirus podrá prologarse hasta un máximo de 42 días. Los primeros 28 será hospitalaria pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas".

Así lo ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que la misma medida se aplicará para la cuarentena de otra mujer en Barcelona que, como la alicantina, compartió avión con una de las fallecidas, y para los españoles que iban en el crucero MV Hondius que están aislados el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. En el caso de las dos primeras, el plazo se cumplirá a finales de la próxima semana ya que el contacto se produjo el 25 de abril.