Jorge Javier Vázquez se emociona recordando el ictus que le apartó de la televisión: "La vida te da un guantazo"

La emoción inundó anoche por completo el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir'. La visita de Silvia Abascal comenzó como una bonita sorpresa, pero terminó convirtiéndose en una catarsis pública. Y es que Jorge Javier Vázquez y la intérprete comparten un durísimo vínculo invisible que marcó un antes y un después en sus vidas: ambos lograron sobrevivir a un grave problema que afectó a su salud cerebral.

La atmósfera del programa cambió por completo cuando Jorge Javier miró a los ojos a Silvia y verbalizó lo que ambos sintieron al pasar por esa experiencia. El de Badalona, que sufrió un aneurisma en 2019, empatizó de inmediato con Abascal, quien sufrió un grave ictus en el año 2011 durante el Festival de Málaga.

""Cuando te pasa algo así, la vida te da un guantazo y te recoloca las prioridades. Te cambia la mirada", confesaba un Jorge Javier visiblemente emocionado al recordar el miedo y la posterior vulnerabilidad.

"Estaba en la barra del bar, me caí, me sacaron entre cuatro. Recuerdo de estar en la calle y alguien me dijo 'te has desmayado', yo dije 'ah bueno' y volví a entrar. No tuve ninguna secuela hasta la semana siguiente. Fui al hospital con un dolor de cabeza terrible, que no te sabría definir, y ahí se desencadenó todo", añadió Vázquez.

Además, el presentador ha querido agradecer el detalle que tuvo con él la actriz tras sufrir el ictus: "Me enviaste un mensaje por Instagram para invitarme a una función de teatro que estabas haciendo. No pude ir porque en ese momento te recomiendan evitar ruidos y aplausos. Me dijiste 'tranquilidad, lo entiendo perfectamente'. Quería agradecértelo porque es un detalle muy importante cuando alguien ha vivido algo así, pues ese detalle de cariño. Muchas gracias".

Por su parte, Silvia Abascal también ha recordado cómo vivió ella su ictus: "Sentí como un volcán en la cabeza, sentí fuego en los oídos, que me sangraban. Estuve muy serena, intentando conservar la energía y respirando. Sabía que estaba pasando algo fuerte".

La actriz también ha destacado "la gran fortuna" que tuvo al sufrir este ictus rodeada de gente: "Si me pasa en la habitación diez minutos antes a lo mejor no lo cuento".

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Por último, Abascal ha recordado las secuelas que sufrió después, que afectaron sobretodo a su equilibrio, vista y oído: "Iba a un centro ocupacional. Es muy difícil resumir, pero, al estar dañada en el hemisferio izquierdo, el que predominaba era el derecho, y el derecho no esta pendiente de tantas cosas, entonces estaba muy conectada con el presente. No tenía nada que ver con la de antes".