Muere María Tarsy Carballas, la científica gallega que revolucionó el estudio de los suelos

María Tarsy Carballas Fernández (Taboada, Lugo) falleció este sábado a los 91 años de edad. Licenciada en Farmacia y en Ciencias Químicas con Premio Extraordinario y doctora en Farmacia (sobresaliente cum laude) por la Universidad de Santiago de Compostela, fue pionera en el estudio de la génesis, clasificación y cartografía de los suelos de la zona templado-húmeda de España y en la recuperación de los suelos afectados por los incendios. También fue doctora ad honorem en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas del CSIC, centro en el que desempeñó el cargo de directora durante 10 años.

Medalla Castelao en 2009, ganó el premio María Josefa Wonenburger 2012, distinción que concede la Unidade de Muller e Ciencia de la Xunta. Realizó numerosas estancias en el extranjero, en las que tuvo la oportunidad de trabajar con relevantes expertos internacionales, como el profesor Philip Duchaufour, director del Centre de Pédologie Biologique del CNRS, eminente edafólogo y especialista en el estudio de la materia orgánica del suelo, con el que ella descubrió su profunda vocación por la edafología.

Académica Numeraria de la Academia de Farmacia de Galicia y presidenta del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Galicia, dirigió el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (1994-2004) y fue la primera mujer en ocupar el puesto de First Vice-Chairmen of Commission II: Soil Chemistry, de la International Society of Soil Science (1986-1990).

Durante su carrera profesional, recibió numerosas distinciones y premios, entre ellos el Premio de Investigación “Fray Bernardino de Sahagún” (1972), el Premio Galicia de Investigación de la USC (1982) y la Medalla Castelao (2009). Fue Medalla de Plata CSIC 50 años (2011) y Premio a la Excelencia Química 2012.

Grupo de Excelencia de Bioquímica del Suelo

Además, creó el Grupo de Excelencia de Bioquímica del Suelo, dirigió numerosos proyectos de investigación y fue autora de más de 200 publicaciones.

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