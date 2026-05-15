Día das Letras Galegas
Quen era Begoña Caamaño? Dez entrevistas feitas por alumnado de ESO e Bacharelato ás súas amizades afondan na vida e na traxectoria da autora nun libro
O IES Plurilingüe Rosalía de Castro publica conversas coa súa irmá Beatriz, con Faia, con Ana Romaní ou Goretti Sanmartín no volume "Begoña Caamaño. Embegoñármonos... con dez conversas"
Dez alumnos e alumnas, dez conversas con amizades de Begoña Caamaño, e ducias de segredos por descubrir da homenaxeada das Letras Galegas agora que se achega o día grande da súa celebración. Un grupo de estudiantes de 4º da ESO e de 2º de Bacharelato do IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago, contribúe dende esta semana á bibliografía que se fai eco da traxectoria da protagonista do día grande das letras galegas cunha publicación, «Begoña Caamaño: Embegoñármonos… con dez conversas», nas que xuntan outras tantas entrevistas con amizades e persoas da familia da escritora e xornalista reivindicada pola Real Academia Galega neste 2026.
E o volume, editado co apoio da Xunta, vén cun extra especial, unha «banda sonora de afectos»: dedicatorias de cancións de persoas amigas e seareiras a Begoña Caamaño. En total, 36 temas aos que se pode acceder dende un QR e que inclúen as suxestións de María Xosé Queizán, Pilar García Negro, Tareixa Navaza, Guadi Galego ou Susana Aríns.
Marga Romero, docente do centro, coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística e escritor
a, presenta a obra no limiar coma un «convite especial» a mergullarse no universo de Begoña Caamaño e facelo a través do reto que supuxo para a rapazada do centro de exercer de xornalistas, coma a homanexeada, para «investigar a traxectoria vital» da autora.
Exercendo de xornalistas
Así, grazas a Daniela González Fernández, de 4º da ESO, e da súa conversa con Beatriz Caamaño, a irmá de Begoña, é posible saber que lle gustaba comer, que facía ao chegar do cole ou a afección que sentía a autora de «Morgana en Esmelle» pola literatura nos seus anos da infancia. E xa vos adianto que non eran «en absoluto» libros para crianzas os que alimentaban o seu pracer pola lectura.
Outra rapaza, Adara Soto Vidal, tamén de 4º da ESO, fala con outra Beatriz, neste caso Maceda, unha das biógrafas da escritora viguesa, e descobre as complexidades do que supón artellar unha vida a través das palabra. Unha pista: non falta unha reflexión sobre o activismo da protagonista.
Alexandre Baamonde Rodríguez, outro alumno de 4º, céntrase en Manuel Veiga, amigo de Caamaño, e tamén escritor e xornalista, coma ela. A conversa céntrase en debullar esta última faceta dela.
Pero a través do libro, co agradecemento dos docentes e do alumnado do centro implicados no proxecto como «Equipo de Embegoñadas» aos persoeiros que se prestaron a colaborar, achegan o seu coñecemento e o seu agarimo pola viguesa Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago; Uxía (da que se inclúe unha misiva que lle enviou a escritora), Ana Romaní, Faia, Milucho Romero, Chus Nogueira ou Ánxela Lema.
Ademais, o volume recolle ilustracións feitas polo alumnado de ESO e Bacharelato da autora.
