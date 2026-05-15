Un proyecto de apoyo a personas con TEA en el rural gallego

A través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, la Fundación «la Caixa» colabora con la Fundación Menela en el Proyecto Apoyo Rural, una iniciativa orientada a mejorar la calidad de vida de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) de entre 0 y 29 años residentes en zonas rurales de Galicia, concretamente en las provincias de Pontevedra y Ourense.

Dichas áreas se caracterizan por una notable carencia de recursos especializados, lo que obstaculiza el desarrollo integral de quienes presentan este diagnóstico. Es por esto que el proyecto busca revertir esta situación mediante un enfoque integral que incluye la detección de necesidades individuales, la ejecución de intervenciones específicas, el acompañamiento constante a las familias y el fortalecimiento del apoyo comunitario, con el fin de transformar el entorno social y mejorar la inclusión de las personas con TEA. Así, en la actualidad están incluidas en el proyecto 40 personas.

Las actuaciones en el marco de esta iniciativa se estructuran en cuatro ejes: en primer lugar, se realizarán acciones directas con las personas con TEA, como la detección de necesidades con la herramienta Icalidad, el acceso a terapias y recursos de ocio y seminarios sobre habilidades sociales y búsqueda de empleo. En segundo lugar, se trabajará con las familias mediante terapias, encuentros grupales, asesoramiento y apoyo continuado. Asimismo, se llevarán a cabo acciones dirigidas a agentes sociales, incluyendo seminarios de capacitación para profesorado, cuidadores, orientadores laborales y trabajadores sociales, así como visitas especializadas a los centros escolares. Por último, se desarrollarán acciones comunitarias para crear alianzas con entidades públicas y privadas, fomentar el asociacionismo y concienciar sobre las necesidades de las personas con TEA en el ámbito rural.

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El proyecto se ejecutará combinando metodologías presenciales con recursos digitales, adaptándose a las características geográficas, al número de personas beneficiarias y a su nivel de competencia tecnológica. El propósito final es consolidar líneas de actuación transversales en ámbitos clave que promuevan la participación activa, la autonomía personal y la vida independiente. Así, se responde a desafíos estructurales como el aislamiento social, la falta de conectividad o la escasez de profesionales especializados, fomentando un entorno más accesible e inclusivo para las personas con autismo que viven en el rural gallego.