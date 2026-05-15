Manel Loureiro publica nuevo libro: «Cualquiera comete un error en su vida; todos tenemos una cagada en nuestro historial»

A Manel Loureiro se le notan las tablas de la televisión. Sabe a dónde mirar, cómo hacerlo, cómo vocalizar y pronunciar sin arrastrar fonemas, cómo avivar el relato oral para captar la atención. Es jovial o, al menos, lo aparenta. Pero ahora mismo, si escribimos sobre él es por su capacidad, por su «arte de orfebre», como él mismo lo describe, de escribir libros que cientos de miles de personas devoran ansiando avanzar en la trama hasta el final. Ha hecho del thriller su 'manera de vivir'. En su nueva entrega, «Antes de que todo cambie» (Planeta), cojan aire sobre todo al inicio. Es muy posible que, si tienen hijos, les cueste llegar al final de alguna página.

-¿Qué le espera a su audiencia lectora con esta obra?

«Antes de que todo cambie» es la historia de Samuel, un tipo que está al final del camino. Tanto es así que ha decidido que esa misma noche va a meterse una pistola en la boca y apretar el gatillo. De repente se lo llevan a la fuerza, a una casa en las afueras donde una mujer mayor, enigmática, le hace una propuesta aparentemente absurda. Le pide que mate a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de la Unión Europea, porque él es el único que puede. Además, aunque no lo sepa, tiene motivos. Aquí arranca una historia, un thriller, de cómo se planifica el mayor asesinato político de toda la historia de Europa, pero al mismo tiempo es la historia de sus protagonistas, de un viaje de redención y de perdón, de cómo el perdón se puede encontrar a través de la venganza.

Manel Loureiro, en la sala de exposiciones I de la sede de AFundación en Vigo, junto a un cuadro de Elisa Ábalo. / Alba Villar

-El inicio es muy fuerte.

Sam es un terrorista, es un villano, es alguien que va a hacer algo terrible, va a matar a un montón de personas inocentes y va a provocar un terremoto en Europa, cuyas consecuencias son imprevisibles, como siempre sucede con un homicidio. Y, sin embargo, necesitaba que desde el primer momento las lectoras y los lectores sintiesen que ellos harían exactamente lo mismo que él. Y que al mismo tiempo digan: «Sé que está mal, pero voy a hacer este viaje contigo». La única manera de hacerlo es poniéndolo en una situación terrible. Sam pierde a su hijo. Es lo peor que te puede pasar como ser humano. No hay nada peor. Cuando él está en ese dolor, aparece alguien que le ofrece vengarse. El precio a pagar es cambiar el destino de Europa para siempre.

-¿Sufrió cuando escribió el asesinato del niño?

Sí, por supuesto, porque soy padre. Recuerdo que cuando estaba escribiendo esa escena, llegué a casa y abracé a mis hijos. Es un punto de partida muy duro, pero que al mismo tiempo es un puñetazo emocional que te va a lanzar al resto de la historia. Mientras él planifica el atentado y siente la persecución, hace un viaje personal de búsqueda del perdón. El perdón de uno mismo es el más difícil de obtener. Todos, tú y yo, cualquiera hemos cometido en algún momento de nuestra vida un error. Todos tenemos una cagada en nuestro historial. Todo transcurre en una historia frenética. Es una historia de entretenimiento. Yo considero la literatura como ficción, entretenimiento y evasión.

-¿Por qué trae la trama a Vigo y a la ría de Pontevedra?

Una parte de la novela transcurre en Vigo y una parte importante sobre todo en el final del libro. Para mí Galicia es el escenario perfecto para contar un thriller. La Illa de A Toxa es el escenario perfecto, allí se celebran las reuniones del Foro de La Toja, del Club Bilderberg. No sería descabellado hacer una cumbre de la Unión Europea allí. Es el sitio más complicado para cometer un atentado. Solo hay un punto de entrada y salida.

Manel Loureiro, en Vigo. / Alba Villar

-Samuel Hoyos, el protagonista, perteneció al Ejécito de Tierra de España; también a las Unidades de Operaciones Especiales. El CNI lo captó posteriormente. ¿Recibió usted asesoramiento de estas fuerzas?

Tuve que hablar con mucha gente que se encarga de la protección y la seguridad de mandatarios, por ejemplo, de la Casa Real; equipos de escolata de presidentes autonómicos o extranjeros. Necesitaba que me explicasen cómo funciona porque Sam tiene que atravesar esos arcos de protección. Una novela es una gran mentira, es invención pero las mejores mentiras son aquellas que tienen elementos de realidad. Hablé con gente del CNI, muy hermética, bastante paranoica. Recuerdo quedar con un agente en un sitio. Cuando llegué me indicó (sin verlo) que fuese a otro lugar. Me parecía estar siendo el protagonista de una película. Es su manera de entender el mundo.

-Son gente que lucha por un ideal pero dejan un reguero de víctimas.

Yo creo que no existen ni el blanco ni el negro absoluto. Los personajes maniqueos de buenos-buenísimos o malo-malísimos, eso lo hizo Tolkien en "El señor de los anillos". Todos nos movemos en una zona gris de indefinición, todos tenemos nuestras sombras. Eso es lo que hace atractivos a los personajes: se equivocan.

-Sam es alcohólico. ¿Habló con alguien para desarrollarlo?

No. Yo necesitaba arrancar el personaje desde un punto muy bajo, muy complejo. Su camino de redención empieza dejando las adicciones.

-La lucha contra el yihadismo está presente y la capitanea en el terreno una mujer, Julia.

Vivimos una época de guerra híbrida, en la etapa de mentiras, de la post-verdad, de las injerencias de otros países. El yihadismo es una de las amenazas globales; no es la única. Hay docenas de intereses cruzados que pueden afectar nuestra vida en la realidad.

-En este libro, España tiene una presidenta, mujer, rubia, de ojos castaños, de un partido recientemente creado. ¿Pensó en la vicepresidenta actual?

No tiene nada que ver con ningún personaje.

-¿Tiene miedo de que la vorágine del mercado editorial le obligue a publicar libros a una velocidad desfasada?

Yo estoy publicando un libro cada dos años; no considero que sea un ritmo frenético. Ese sería publicar tres libros al año. Eso sería una vorágine; no soy la persona más indicada para hablar de ello. Sí que hay una sensación de que te ves arrastrado. Siempre he diferenciado el escribir de vender libros. Escribir es una artesanía. Eres como un orfebre levantando una historia. Lo otro es una industria editorial, que tiene sus ritmos. Yo tengo la suerte de formar parte de un club muy selecto de la industria editorial. Llego a cientos de miles de lectores en muchos países. Entiendo los ritmos y los llevo bien; nunca me siento presionado por la editorial.

-La adaptación cinematográfica de su novela «Apocalipsis Z» fue un éxito. ¿Para cuándo la segunda entrega?

Ya está rodada y montada. Se estrenará en octubre en Amazon Prime Video. La primera entrega fue la película más vista de toda la historia de la plataforma a nivel mundial. Fue número 1 en 71 países y tres semanas número uno en Estados Unidos o España. Fue muy gratificante porque me permitió ser embajador de Galicia y España en todo el mundo.

-Ahora va a actuar en un corto.

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Necesito hacer cosas que me saquen de mi zona de confort. De hecho, en mis series y películas me gusta hacer un cameo. Es muy secundario, pero me gusta dejar mi sellito. Me permite romper la rutina de la vorágine editorial.