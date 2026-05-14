Arquitectura
Tres proxectos arquitectónicos galegos sitúanse entre os 25 mellores de España, entre eles a reforma dunha casa de dous metros de ancho
Trátase da rehabilitación dunha vivenda en Compostela, do Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira en Ourense e dunha investigación sobre o territorio atlántico
O estudio arquitectónico Dosesmas Arquitectos topouse cun reto: rehabilitar unha das casas máis estreitas do Casco Vello de Compostela. A vivenda mide só 1,95 metros de ancho nun extremo e 2,5 metros no outro. En total, son 28 metros cadrados útiles por cada unha das catro plantas. A súa intervención no predio está considerada xa unha das mellores do ano en España e opta a premio.
Cada ano, o Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) elixe as mellores propostas arquitectónicas. Nesta edición, seleccionou 25 finalistas que aspiran aos Premios Arquitectura 2026. Entre elas, atopamos a intervención na estreita casa de Santiago e dúas propostas galegas máis.
Ademais da rehabilitación a estreita vivenda na capital galega; outra iniciativa galega aspirante a distincié é o ensaio «Lectura dun territorio atlántico en Galicia» e a terceira iniciativa finalista é o Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense), segundo vén de informar o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG).
Rehabilitación en Compostela
A reforma que realizou o estudio Dosesmas Arquitectos, en Santiago, tiña que considerar diversas cuestións. A principal é que non podía rehabilitar como lles petara. A casa está catalogada polo Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica, o que se traduce nunhas normas rigurosas para respectar os elementos construtivos e patrimoniais protexidos. Entre estes, chemineas, gárgolas, balcóns, solados de pedra...
O fin era conservar e revelar a memoria construtiva do edificio pero aseguralo para prolongar a súa vida. Os arquitectos apostaron tamén por introducir elementos contemporáneos. Un engado foi aproveitar a luz natural proxectada sobre as escaleiras e respectar o contexto urbano no que sitúa, xunto ao casco histórico compostelán, na rúa Algalia.
Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira
Outro proxecto arquitectónico galego entre os mellores do ano é o Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense). O planeamento deste municipio rural incorpora un cartografiado «sensible do medio rural no que prestaron atención ao detalle dos espazos historicamente transformados pola man do home», sinalan dende o Colexio de Arquitectos de Galicia.
Por último, tamén opta a premio «Lectura dun territorio atlántico en Galicia», de Elisa Gallego Picard. Nel, recolle que crise do clima e do mercado aceleran patróns de carácter global que inciden no rural: cada vez hai máis monocultivos, cada vez as corporacións extractivas ocupan espazos vulnerables, cada vez hai máis abandono da actividade agrícola.
Elixidos entre 209 iniciativas
Estas tres iniciativas, ellixidas por un xurado de recoñecido prestixio, son candidatas a seis galardóns baseados nos valores: Premio Sustentabilidade e Saúde, Premio Nova Bauhaus, Premio Hábitat, Premio Rehabilitación, Premio Profesión, Premmio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español e Premio á Permanencia. Nunha gala o 9 de xuño, saberemos se ao fin as propostas galegas reciben algunha distinción. Foron seleccionadas como finalistas entre 209 iniciativas dunha fase anterior.
