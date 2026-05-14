Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bidones radiactivos ante GaliciaConflicto Uruguay-CardamaCopago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovía
instagramlinkedin

Arquitectura

Tres proxectos arquitectónicos galegos sitúanse entre os 25 mellores de España, entre eles a reforma dunha casa de dous metros de ancho

Trátase da rehabilitación dunha vivenda en Compostela, do Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira en Ourense e dunha investigación sobre o territorio atlántico

Casa 2M e medio, en Santiago, é unha das mellores iniciativas arquitectónicas en España do ano.

Casa 2M e medio, en Santiago, é unha das mellores iniciativas arquitectónicas en España do ano. / Dosesmas

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

O estudio arquitectónico Dosesmas Arquitectos topouse cun reto: rehabilitar unha das casas máis estreitas do Casco Vello de Compostela. A vivenda mide só 1,95 metros de ancho nun extremo e 2,5 metros no outro. En total, son 28 metros cadrados útiles por cada unha das catro plantas. A súa intervención no predio está considerada xa unha das mellores do ano en España e opta a premio.

Cada ano, o Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) elixe as mellores propostas arquitectónicas. Nesta edición, seleccionou 25 finalistas que aspiran aos Premios Arquitectura 2026. Entre elas, atopamos a intervención na estreita casa de Santiago e dúas propostas galegas máis.

Ademais da rehabilitación a estreita vivenda na capital galega; outra iniciativa galega aspirante a distincié é o ensaio «Lectura dun territorio atlántico en Galicia» e a terceira iniciativa finalista é o Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense), segundo vén de informar o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG).

Interior da casa en Compostela que opta a premio.

Interior da casa en Compostela que opta a premio. / Estudio Dosesmas

Rehabilitación en Compostela

A reforma que realizou o estudio Dosesmas Arquitectos, en Santiago, tiña que considerar diversas cuestións. A principal é que non podía rehabilitar como lles petara. A casa está catalogada polo Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica, o que se traduce nunhas normas rigurosas para respectar os elementos construtivos e patrimoniais protexidos. Entre estes, chemineas, gárgolas, balcóns, solados de pedra...

O fin era conservar e revelar a memoria construtiva do edificio pero aseguralo para prolongar a súa vida. Os arquitectos apostaron tamén por introducir elementos contemporáneos. Un engado foi aproveitar a luz natural proxectada sobre as escaleiras e respectar o contexto urbano no que sitúa, xunto ao casco histórico compostelán, na rúa Algalia.

Interior da vivenda en Compostela.

Interior da vivenda en Compostela. / Dosesmas

Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira

Outro proxecto arquitectónico galego entre os mellores do ano é o Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense). O planeamento deste municipio rural incorpora un cartografiado «sensible do medio rural no que prestaron atención ao detalle dos espazos historicamente transformados pola man do home», sinalan dende o Colexio de Arquitectos de Galicia.

Por último, tamén opta a premio «Lectura dun territorio atlántico en Galicia», de Elisa Gallego Picard. Nel, recolle que crise do clima e do mercado aceleran patróns de carácter global que inciden no rural: cada vez hai máis monocultivos, cada vez as corporacións extractivas ocupan espazos vulnerables, cada vez hai máis abandono da actividade agrícola.

Noticias relacionadas

Plan Basico Municipal Concello Porqueira.

Plan Basico Municipal Concello Porqueira. / CoAG

Elixidos entre 209 iniciativas

Estas tres iniciativas, ellixidas por un xurado de recoñecido prestixio, son candidatas a seis galardóns baseados nos valores: Premio Sustentabilidade e Saúde, Premio Nova Bauhaus, Premio Hábitat, Premio Rehabilitación, Premio Profesión, Premmio de Arquitectura Española, Premio de Urbanismo Español e Premio á Permanencia. Nunha gala o 9 de xuño, saberemos se ao fin as propostas galegas reciben algunha distinción. Foron seleccionadas como finalistas entre 209 iniciativas dunha fase anterior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  2. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  3. La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo
  4. El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
  5. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  6. Segunda jornada de huelga del metal de Pontevedra para exigir convenio «digno»
  7. La mitad de las plazas en residencias de mayores de Vigo están ya en manos de capital extranjero
  8. ¿Petróleo sí pero pescado no? España recibe un petrolero procedente de Rusia seis meses después de vetar al pesquero «Novaya Zemlya»

Tres proxectos arquitectónicos galegos sitúanse entre os 25 mellores de España, entre eles a reforma dunha casa de dous metros de ancho

Tres proxectos arquitectónicos galegos sitúanse entre os 25 mellores de España, entre eles a reforma dunha casa de dous metros de ancho

Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo

Buscan a una mujer de 53 años desaparecida este pasado martes en Vigo

Nueva «megainversión» china para baterías de automoción en España: Gotion recibe 92 millones del Perte para su planta de Valladolid

Nueva «megainversión» china para baterías de automoción en España: Gotion recibe 92 millones del Perte para su planta de Valladolid

Las obras para destapar el Gafos arrancan el lunes y dejarán al descubierto casi 500 metros de río en Campolongo

Las obras para destapar el Gafos arrancan el lunes y dejarán al descubierto casi 500 metros de río en Campolongo

Condenado en Ourense por partirle un diente a un joven que medió para separar a dos chicas: ellas salen absueltas tras retirar las denuncias mutuas

Condenado en Ourense por partirle un diente a un joven que medió para separar a dos chicas: ellas salen absueltas tras retirar las denuncias mutuas

Edimburgo será la sede de la próxima presentación internacional de la Festa do Marisco de O Grove

Edimburgo será la sede de la próxima presentación internacional de la Festa do Marisco de O Grove
Tracking Pixel Contents