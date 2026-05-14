«El culto al cuerpo lleva décadas saliéndose de madre, pero hay personajes históricos, como Napoleón, a los que ya sus enemigos ridiculizaban por su estatura»

Reconocido como uno de los músicos y letristas más imprescindibles del indie estatal, líder y vocalista de León Benavente, el vigués David Cobas, conocido artísticamente como Abraham Boba, presenta mañana en Vigo su espectáculo poético basado en su libro homónimo publicado por Arrebato Libros, «163 Centímetros», una propuesta única que desafía las etiquetas convencionales fusionando teatro y concierto al tiempo que se traslada al escenario el universo literario más personal del artista, que reflexiona sobre la identidad y la estatura. Con la emoción de poder estrenar la propuesta en su ciudad ante su familia y amistades y también por salir en FARO, Abraham Boba desgrana «163 Centímetros» antes de su estreno en el Auditorio Municipal do Concello de Vigo, a las 20.30 horas.

-¿Qué inspiró «163 Centímetros»?

-Poco después de la pandemia, había publicado un poemario que tampoco eran poemas al uso, pero era poesía al fin y al cabo, algo también bastante cercano a lo que llevo haciendo desde hace años, que es escribir canciones. Desde hace un tiempo, la verdad es que el género del ensayo me ha interesado bastante y justo hay uno que fue bastante inspirador para mí: «El libro de las lágrimas», de Heather Christle, sobre el acto de llorar, con partes autobiográficas y otras más objetivas. Esto me dio una idea, porque yo quería abordar varias cosas y, obviamente, elegir la temática de la estatura es porque me toca muy de cerca, llevo toda la vida así, por lo que esta propuesta era una buena excusa para abordar muchos aspectos de los que quería hablar y que tenían que ver con mi vida.

-Reflexiona sobre no encajar en el canon en un mundo en el que la presión estética es constante, especialmente a través de las redes sociales.

-Creo que esa presión siempre ha estado ahí. En este tema de la altura y también en la altura de los hombres, creo que hay algo como ancestral, una presuposición de que tienen que ser protectores y que tienen que tener determinados cuerpos. Obviamente, el culto al cuerpo lleva ya unas cuantas décadas saliéndose de madre en nuestra sociedad, pero hay personajes históricos, como Napoleón, a los que ya sus propios enemigos ridiculizaban por su estatura. Es por esto que, si tiramos hacia atrás, encontramos muchos de los porqués de cómo actuamos hoy en día. En el libro, además del tema de la estatura, también hay una parte autobiográfica, pero también otra que tiene que ver con nuestra ciudad de Vigo, ya que hay un capítulo que dedico a reflexionar sobre cómo se ha tratado la estatura en el cine y tengo recuerdos como la primera vez que entré en un cine en Vigo, en el Fraga, de todas esas veces que iba con mi padre a ver algunas películas. Hay recuerdos propios que me sirven para conectarlo con esta temática, pero también para referirme a otros más históricos o sociológicos.

Abraham Boba. / Cedida

-Y lo decidió llevar al escenario, ¿qué le espera al público en esta propuesta?

-La gente que me conozca por cantar en León Benavente sabe que el escenario es un lugar en el que me divierto mucho y que, de alguna manera, me resulta bastante natural. En un concierto de León Benavente hay un tipo de exposición y esta es otra exposición más íntima. Básicamente, es un espectáculo montado con base en los textos, pero en el que estoy yo solo en escena, interactuando con una película que está todo el tiempo proyectándose detrás, tanto con imágenes familiares como con cosas que se han grabado para la ocasión.Hay un poco de música también e incluso tiene una parte con monólogo con un toque de humor. Hay algo performativo, estético... es un poco una mezcla de todo. Para mí es muy emocional y muy emocionante, y también es un espectáculo que he querido mantener más o menos como en secreto, no poniendo vídeos en redes, por ejemplo, porque creo que parte de la gracia es no esperarse lo que va a pasar, y a mi familia es algo que le va a pasar también, por lo que la presentación de mañana es muy emocionante para mí.

-Contrasta esa decisión con el nivel de sobrexposición que se encuentra en redes...

-Sí, es bastante curioso porque al ser un show que prácticamente es una obra de teatro, si te das cuenta, la gente en las obras de teatro tampoco saca el móvil para grabar y me estoy dando cuenta, por las veces que ya he hecho el espectáculo, de que al ser en teatros y por el ambiente más íntimo que se genera la gente también se corta a la hora de grabar y es algo que agradezco, por lo que no me está resultando muy difícil mantener la sorpresa. Creo que también es algo que va a agradecer la gente que venga mañana, porque no tienen ni idea de lo que van a ver.

-Hacía referencia antes a León Benavente, ¿están trabajando en nuevo material?

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-Sí. Este año hicimos ese superconcierto en Madrid y ahora empezaremos con los conciertos de verano y festivales. Pero sí que estamos preparando algo bastante especial para el verano que viene y a la vez estamos con canciones nuevas, algo que me da mucha ilusión, por lo que supongo que en algún momento del año que viene publicaremos disco nuevo de León Benavente.