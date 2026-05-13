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Última hora del brote de hantavirus, en directo | España fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena para los aislados en el Gómez Ulla

El español que ha dado positivo en hantavirus tiene síntomas, pero permanece estable y sin empeoramiento clínico

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este miércoles.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, este miércoles. / EFE

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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