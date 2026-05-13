La suma de contaminantes atmosféricos causa al menos 146.500 muertes prematuras al año en Europa

La contaminación es un asesino invisible que actúa de forma sibilina y, según advierte la comunidad científica, causa cientos de miles de muertes prematuras cada año. Un análisis liderado por la Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) desvela que la suma de distintos contaminantes atmosféricos causa al menos 146.500 decesos prematuros al año en Europa. Es decir, 146.500 muertes que se podrían haber evitado si el aire que respiramos no contara con la presencia de la polución sicaria que se desprende de coches, industrias y otras actividades contaminantes.

El trabajo, publicado este miércoles en la revista 'Nature Health', recoge los datos de un total de 31 países europeos que representan, en su conjunto, a más de 530 millones de personas. Según explican los autores de este estudio, para llevar a cabo este análisis se estudiaron los niveles diarios de varios contaminantes en toda Europa utilizando datos diarios sobre polución obtenidos a través de estaciones de monitorización, satélites, uso del suelo y variables meteorológicas de toda Europa y, posteriormente, se analizó esta información junto a las mayores bases de datos creadas hasta la fecha sobre decesos en el Viejo Continente. El resultado, afirman, arroja la primera estimación a escala europea de la mortalidad a corto plazo asociada a los efectos combinados de múltiples contaminantes.

El trabajo afirma que las partículas finas, en su mayoría derivadas del tráfico, son el contaminante más perjudicial ya que se cuelan en los pulmones y en la sangre y causan inflamación

Los resultados apuntan a que las partículas PM₂.₅, en su mayoría derivadas del tráfico viario, son el contaminante más perjudicial con más de 79.000 muertes prematuras asociadas al año en Europa. Los expertos afirman que estos compuestos "penetran profundamente en los pulmones y pueden entrar en el torrente sanguíneo, causando inflamación y otros efectos rápidos en el organismo". También se ha visto que el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono (O₃), a los que se les atribuye 69.000 y 31.000 decesos prematuros anuales respectivamente, tienen un enorme potencial para penetrar en los pulmones, irritar estos órganos y aumentar drásticamente la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.

Grupos de riesgo

El trabajo señala que la contaminación afecta de forma distinta a hombres y mujeres en función del grupo de edad. Según apunta el análisis, entre los jóvenes son los hombres los que muestran una mayor vulnerabilidad a los contaminantes atmosféricos. Para los expertos, esto podría deberse a que ellos sufren una mayor exposición a entornos al aire libre contaminados, a lugares con tráfico, al tabaquismo o a la aparición más temprana de comorbilidades. Entre los mayores, en cambio, se ha visto que el colectivo de más riesgo son las mujeres de más de 85 años. En su caso, de hecho, se ha observado un claro aumento de los riesgos cardiovasculares asociados a episodios de contaminación. Varios estudios señalan que este fenómeno, además, se agrava en los barrios más desfavorecidos por lo que, a efectos prácticos, la contaminación causa más daños en los que menos tienen.

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Los expertos reclaman crear una nueva generación de sistemas de alerta temprana basados en el impacto de la contaminación en grupos vulnerables

Según afirma Joan Ballester, investigador de ISGlobal y coordinador del estudio, estos datos deberían utilizarse para "crear una nueva generación de sistemas de alerta temprana" basados en el impacto de la contaminación en grupos vulnerables. "En un contexto en el que se están introduciendo nuevos estándares diarios de calidad del aire en toda Europa, estos resultados aportan información práctica para proteger de forma más eficaz a la población", comenta el científico tras la publicación de este trabajo.