La familia de la valenciana que viajaba en el Hondius: "Le hemos llevado ropa y caprichos, algo para mejorar su cuarentena"

La valenciana que viajaba en el Hondius acaba de comenzar la cuarentena de 42 días en el hospital Gómez Ulla de Madrid. Al igual que el resto de españoles que viajaban a bordo de este crucero de lujo, Aitana Forcén llegó al hospital militar el domingo tras desembarcar en el puerto de Granadilla en Tenerife. Este traslado puso fin a días de tensión en el barco donde se había declarado un brote de hantavirus. El padre de Aitana, junto a toda su familia, ya han podido acercarse hasta las instalaciones hospitalarias en las que permanecerá aislada por seguridad los próximos días.

En declaraciones a Levante-EMV, el padre de la oceanógrafa ha explicado que le han "llevado ropa y caprichos... algo para mejorar su cuarentena". La familia de la valenciana ha permanecido en contacto con ella desde que se supo del brote y ahora insisten en que "ya está en el Gómez Ulla".

Uno de los viajeros españoles que viajaba con Aitana Forcén ha dado positivo en hantavirus y ya ha sido trasladado a la planta de aislamiento habilitada en el hospital. El pasajero español del crucero 'MV Hondius', que se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), ya ha empezado a presentar síntomas de la infección. Según ha informado Sanidad, el lunes por la noche comenzó a tener febrícula y problemas respiratorios. "De momento, sin embargo, se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", ha comunicado el ministerio.

El lunes por la noche, Sanidad informó de que uno de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla, donde habían ingresado el domingo para pasar la cuarentena tras viajar desde Canarias en un avión militar, había dado positivo provisionalmente en la prueba PCR que se le realizó a la llegada. En ese momento no presentaba síntomas y su estado general era bueno.

Con respecto a los 14 españoles del barco, los otros 13 negativos, la ministra de Sanidad ha aclarado que en las primeras semanas se hará "un seguimiento muy riguroso y muy estricto" de la cuarentena pero ha admitido que "es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica", ha indicado.

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