«No quiero recordar el Andrés que lloraba por los hoteles, trasnochaba todos los días y tenía el odio como guía»

«El poeta tenía razón. Las canciones vienen y van cuando les da la gana. Yo puedo estar un año sin hacer una canción o un verso. De repente, estoy agotado sin musas. Hoy en día solo producimos. No pares, no pares, en una rueda de hámster horrible. Una mañana te levantas y salen tres canciones de golpe. El proceso de escribir es tan caótico como a ratos es mi vida», reflexiona para FARO el cantautor gallego Andrés Suárez. El 22 de mayo actúa en Vigo para presentar su nuevo disco, «Lúa». En esta conversación nos habla de la urbe olívica y sus bares; del Náutico de O Grove, de la depresión, de cuando lloró por amor y de cómo ha regresado a su vida.

-¿Con qué expectativas acude a su concierto en Vigo?

Vuelvo a Vigo, un lugar en el que empecé tocando hace más de 20 años cuando iba al Ensanche, La Fábrica de Chocolate y no sé cuántos locales más de Churruca y esas cuestas. Es emocionante volver con este nuevo disco, mi banda y algún invitado sorpresa. Quiero pasármelo muy muy bien. Creo que es en lo que estamos todos. Llevamos una tensión a cuestas ya sea por tambores prebélicos o por la mala leche en redes y la gente pide conciertos a gritos. La gente necesita evadirse y divertirse; yo también.

-«Lúa» es un nombre gallego muy bonito y curioso para un disco en castellano.

Imagino que estarás cansada de oír cuando alguien saca un disco de que es el mejor álbum que ha hecho. Pero este es mi mejor disco y te digo la causa. Surgió en el más horrible momento de mi vida. En 2024, me diagnostican una depresión; estaba fastidiado por asuntos personales. No soy distinto a nadie. Me separé y me afectó. En esa oscuridad, empecé a a escribir. La luna tiene un lado que nos refleja e ilumina; pero tiene otro oscuro que no vemos. Empecé a componer en aquel dolor; me fui a México y me enamoré allí. Al regresar, volvió la risa, la claridad, el amor. El proceso del disco fue del momento más doloroso a la luna riendo. Ese soy yo: hay tristeza pero yo soy un tío alegre. Son dos años y medio de trabajo.

Andrés Suárez, cantautor ferrolano, actuará en Vigo el día 22 para presentar «Lúa», su nuevo disco. / A.S.

-Ese arco de sentimientos queda muy bien plasmado. Comienza el disco con «Durmiendo con mi enemiga» con frases duras como «echar más de menos al gato que a ti». Es fácil cantarlo pero no vivirlo.

Totalmente. Yo envidio a las autoras y autores que se inventan una canción. Lo digo de corazón. Me encantaría inventarme el dolor pero no soy capaz. Yo hablo de mi ex, de mi amor, de mi abuelo y su alzhéimer, de lo que conozco. Con esa canción, lloro en papel. Dolió muchísimo pero una cosa, en «Lúa» no ni rabia ni ira. «Moraima», el anterior disco, tiene despecho. Yo no me quiero recordar del Andrés de Moraima, llorando por los hoteles, trasnochando todos los días en una oscuridad perenne y utilizando el odio como guía. «Lúa» dice que «te deseo lo mejor pero lejos de mí».

Entre los últimos vídeos que ha colgado, está «C», muy simple pero con mucha fuerza.

Hablamos con una actriz y un equipo espectacular. La canción es una bachata para homenajear al maestro Juan Luis Guerra que compuse sobre mi viaje a México y mi enamoramiento. Lo que plasmamos en el vídeo es una chica que mira a un chico y un chico que mira a una chica.

-«Náutico», imagino que está dedicada al local de O Grove.

Es un sitio que me encanta. Primero, el éxito de Miguel de la Cierva es el éxito de todos. No comulgo con la gente que no se alegra del éxito del Náutico o que me dicen que yo molaba más cuando cantaba para cinco. Ahora, el Náutico llena; Miguel arrasa. Pero hace 20 años era diferente. En la canción cuento como nos encerraron a una chica y a mí por error allí y lo que pasó. A la mañana siguiente, la cara de Miguel al descubrir que nos había encerrado en su bar era un poema.

-¿Realmente sintió como dice en el disco miedo de defraudar a sus padres?

Yo me fui a Santiago a ‘estudiar’ Magisterio Musical. Yo me matriculé pero yo realmente iba para cantar en la calle o donde cayese. Nadie me dijo ‘córtate el pelo y búscate un trabajo’. Me dijeron ‘a por ellos’. Fue la suerte que tuve. Conozco casos de gente que se metió en la música en contra de la idea de sus padres. ¡Qué duro! Yo no sé qué es eso. Aún hay gente que piensa que llegué a Madrid y que fue todo un camino de rosas. Llegué y empecé a cantar en el metro. Tardé cuatro años para que Julián me diese una fecha para cantar en el Libertad 8. Cuando empecé a cantar allí solo había ocho personas escuchándome. Tardé muchos años en llenarlo y también pasaron muchos años hasta llenar La Riviera como hice el otro día. Hubo un tiempo de nocturnidad y malas compañías quizás... o igual el malo era yo. Ahondé en la noche, en elementos peligrosos y bares prohibidos que antes Madrid sí tenía. Lo canto en el disco. A mí, nadie me pagó una copa, me la pagué yo con mi trabajo. Pero yo dejé esa etapa atrás. Lamentable sería tener 43 años y hablarte hoy con resaca o desde un after.

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Andrés Suárez actuará el 22 de mayo, viernes, en Vigo, en el Teatro Afundación a partir de las 21.00 horas. Las entradas, a partir de 27,50 euros más gastos en Ataquilla.