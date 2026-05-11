El nuevo rumbo de Rosalía en 'Euphoria': "Por fin alguien que lo entiende"

Este lunes 11 de mayo HBO Max ha lanzado el nuevo episodio de la tercera temporada de 'Euphoria', el quinto, con nueva aparición de Rosalía. En esta ocasión la cantante catalana no aparece en tantas secuencias como en el anterior, donde protagonizaba una acalorada discusión con Rue (Zendaya) y esta la calificaba como "la españolita choni". Tampoco hace ningún baile. Pero su personaje, Magick, vuelve a tener un peso muy importante en la trama.

ATENCIÓN, 'SPOILERS'

Primero, a la hora de detallarle a Alamo, el jefe de Rue en el club de estriptís Silver Slipper, cómo fue el robo del anterior capítulo. Como suele ser habitual con su personaje, gran parte de su conversación es en castellano, mezclada con el inglés.

Todo se desencadena cuando encuentra la droga que la protagonista le había dejado en su taquilla para incriminarla. Eso la hace dirigirse rápidamente hacia el despacho de su jefe para delatar a su enemiga.

Las sospechas de Alamo

"Coca, perico", le suelta en castellano, para luego pasar al inglés. "Fijo que la metió ella. Estoy segura", le afirma. Luego le desliza que ella estaba presente en el momento del robo y, le recuerda que hasta que no vio las imágenes e identificó a la conductora, Rue no sospechó quién había sido. "Teniendo el mejor de su día, jiji, jaja", vuelve a explicar en castellano cuando describe la actitud de los ladrones.

Sus comentarios levantan las sospechas de Alamo hacia Rue, que acabará poniendo en un gran aprieto a la protagonista en el final del episodio.

El negocio de OnlyFans

Antes, eso sí, Rosalía tendrá su otra escena del capítulo, otra vez en el club de estriptís. Será cuando Maddy (Alexa Demie) haga un repaso a las chicas para meterlas en el negocio de OnlyFans, como está haciendo con Cassie (Sydney Sweeney). "¿Tienes el cuello bien?", le pregunta a Magick cuando la ve. "¡Claro!", le responde ella. "¿Una estafa al seguro?". "Por fin alguien que lo entiende", le lanza Magick con una sonrisa.

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Al final, el personaje de Rosalía es uno de los elegidos por Maddy para seguir expandiendo su negocio en OnlyFans. "La creme de la creme", le dice Alamo alabando su gusto a la hora de elegir a las chicas.