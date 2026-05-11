Paloma Díaz, promotora de #BarriosQueSalvanVidas: «La formación en soporte vital básico puede salvar miles de vidas»

El lema de la campaña, #BarriosQueSalvanVidas, refleja con claridad el espíritu de la iniciativa. Paloma Díaz, fisioterapeuta, instructora en Soporte Vital Básico acreditada por la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICyUC) y profesora asociada en Ciencias de la Salud en la Universidad de Vigo (UVigo), impulsa esta iniciativa de divulgación sanitaria que busca acercar a la población conocimientos esenciales para actuar ante una parada cardiaca o un atragantamiento.

«Soy sanitaria y hago esto por una labor de promoción de salud que considero necesaria. La formación en soporte vital básico puede salvar miles de vidas. Además, creo que la prevención y la educación sanitaria pueden ayudar a reducir la sobrecarga del sistema sanitario», afirma.

La campaña nace dentro de «SANS», un programa de educación y promoción de la salud creado por la propia sanitaria con el objetivo de combatir la falta de formación de la sociedad en situaciones de emergencia. Todo el contenido se basa en las recomendaciones oficiales del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y del European Resuscitation Council, organismos que marcan las pautas de actuación en este ámbito.

Según Díaz, en España se producen entre 30.000 y 40.000 paradas cardiacas al año y la supervivencia ronda apenas el 10,8%. «Además, más de la mitad ocurren fuera del ámbito sanitario: en cafeterías, restaurantes, gimnasios, colegios o centros comerciales. Por eso es fundamental que cualquier ciudadano sepa cómo actuar. Sin embargo, aquí, solo se interviene en torno al 39% de los casos, frente al 59% de media en Europa», explica.

Asimismo, 3.090 personas murieron a causa de un atragantamiento accidental en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, ante una situación de emergencia de este tipo, la mayoría de la población suele quedarse paralizada. En su opinión, esta inacción se debe a la escasa formación en maniobras de soporte vital básico, lo que provoca inseguridad y falta de iniciativa a la hora de intervenir.

«La campaña pretende que la gente se forme y pierda el miedo a actuar» Paloma Díaz — Promotora de la campaña #BarriosQueSalvanVidas

La fisioterapeuta y docente insiste en que tanto la parada cardiaca como el atragantamiento son emergencias tiempo-dependientes, es decir, situaciones clínicas críticas donde la rapidez de atención determina directamente la supervivencia y el pronóstico del paciente. «No basta con llamar al 112 y esperar. Los minutos hasta que llegan los servicios sanitarios son decisivos y, muchas veces, demasiado largos. Saber actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», sostiene.

Díaz recuerda que cada minuto sin soporte vital básico reduce aproximadamente un 10% las posibilidades de supervivencia y que, a partir de los cuatro o cinco minutos sin atención, pueden aparecer daños neurológicos irreversibles.

Aunque las guías europeas son comunes para todos los países, Díaz señala que existen grandes diferencias en la implicación social y en las políticas de divulgación sanitaria. «En países nórdicos hay una mayor concienciación y más formación desde edades tempranas. En España sigue faltando divulgación y un verdadero plan nacional que normalice el aprendizaje del soporte vital básico», señala.

La campaña #BarriosQueSalvanVidas comenzó el pasado mes de febrero y su acogida está superando todas la expectativas. Los carteles divulgativos, diseñados para difundirse tanto en redes sociales como para colocarse en locales, establecimientos y lugares de trabajo, están siendo solicitados incluso desde otros municipios gallegos como Poio, Mondariz y Covelo.

Estos carteles incluyen códigos QR con vídeos explicativos sobre cómo realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) —una técnica de emergencia que combina compresiones torácicas y respiraciones para mantener el flujo de sangre oxigenada al cerebro cuando el corazón se detiene—, tanto en adultos como en población pediátrica. También ofrecen instrucciones sobre la maniobra de Heimlich para adultos y niños, y también para lactantes.

Una mujer hace la maniobra de Heimlich a otra que ha sufrido un atragantamiento accidental. / José Lores

«Los códigos QR permiten consultar la información durante una emergencia, aunque lo ideal es familiarizarse previamente con estas técnicas por si alguna vez se presenta una situación de este tipo», comenta.

Los carteles pueden encontrarse en Instagram y LinkedIn, con el nombre de «Sansformación», donde publican vídeos, consejos prácticos y contenido actualizado basado en evidencia científica.

A pesar del impacto conseguido, el proyecto sigue desarrollándose de forma independiente y como un proyecto personal de Díaz. «Existen cursos acreditados muy completos, pero muchas veces son inaccesibles para parte de la población. Lo que hacemos desde SANS es divulgación social: acercar conocimientos básicos para que la gente pierda el miedo a actuar», señala.

Además de la campaña gráfica, Díaz organiza charlas abiertas dirigidas a distintos sectores de la población. En ellas se enseña cómo actuar ante una parada cardiaca o ante un atragantamiento en adultos, niños y lactantes, siguiendo las nuevas actualizaciones de las guías de 2025. Hace unos días estuvo con padres y profesores de la escuela infantil de Vigo San Miguel, y próximamente se reunirá con hosteleros de As Travesas.

Entre las novedades más importantes de las guías de 2025 destaca la recomendación de llamar al 112 antes incluso de comprobar la respiración en una persona inconsciente, así como cambios en la técnica de reanimación cardiopulmonar en bebés. También se insiste en aprender a identificar la respiración agónica y en la importancia de las compresiones torácicas rápidas y de calidad.

La campaña que impulsa esta sanitaria también promueve el uso de herramientas tecnológicas como Ariadna, la aplicación desarrollada por Cruz Roja y la Fundación Española del Corazón que permite localizar desfibriladores cercanos y conectar con personas formadas en soporte vital básico que puedan colaborar mientras llegan los servicios de emergencia. Respecto a esto, Díaz recuerda que Galicia es la primera comunidad que ha integrado este sistema en su Central de Coordinación del 061 (Sergas).

Otro de los objetivos del proyecto es desmontar falsas creencias muy extendidas. «Muchas personas ofrecen agua ante un atragantamiento o dan golpes en la espalda mientras la víctima sigue tosiendo, cuando eso puede empeorar la situación. Son gestos muy interiorizados, pero incorrectos», concreta

«Todo el mundo puede aprender soporte vital básico. Las guías están pensadas precisamente para la población general», insiste.

Un caso de parada cardiaca o atragantamiento también repercute en quienes intervienen. «Son situaciones muy angustiosas. Por ello, las nuevas guías también incluyen recomendaciones sobre el impacto psicológico que pueden ocasionar», comenta.