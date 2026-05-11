Música
A apoteose aplaude a nova xira de Fillas de Cassandra con Caamaño&Ameixeiras, Abraham Cupeiro ou a Agrupación Musical do Rosal
O dúo vigués actuará a finais de mes en Praga dentro do tour do seu novo disco, «Tertúlia»
A escea musical galega conta nestes momentos con representantes de altura que converten os seus concertos en espectáculos audiovisuais impensables décadas atrás. Nese panteón do mellor, sitúase o dúo Fillas de Cassandra que o pasado sábado iniciaron a súa nova xira no Recinto Feiral de Pontevedra. Se hai unha verba para definir o show de hora e cuarto de duración que ofreceron esa é apoteose. O tour proseguirá e a finais deste mes recalarán en Praga, cidade da República Checa.
Ao redor das 22.00 horas da noite, inda seguía a entrar xente no recinto de forma ordenada. Dentro, atopábanse os fans –había dende cativada ata adultos de máis de 50– a instalación coas cadeiras deseñadas por As dúas e punto, que xa se viran na Fundación Granell de Compostela.
A carón, un photocall con múltiples cadeiras brancas de plástico con dous carteis cos que posar e nos que se lía «Veña vente que hai tertúlia» e «bla bla bla».
Nesta xira de «Tertúlia», María SOA e Sara Faro ofreceron no espazo do concerto cadeiras e mesas na parte máis alonxada ao escenario para animar á xente a parolar, o que foi agradecido pola audiencia que ou ven conversou ou ben disfrutou nelas da pizza ou bebida á venda no espazo.
Pasaba das 22.15 horas cando a voz en off das artistas se escoitou para apareceren elas no palco a interpretar, con coreografía minimalista, «Saír á fresca», a canción que abre o disco e que o público cantaruxou con fervor.
Pouco a pouco foron presentando os temas do novo álbum no que o convite a relacionarse coa xente falando é o eixo pero tamén o desamor. «Quen non perdeu un amor por aí?», preguntou no concerto Sara Faro.
Un momento especial foi cando cantaron con Ede «Déixate ver» ou cando apareceu Abraham Cupeiro no medio do público achegándose ao escenario co carnix celta.
Xusto o sábado Cupeiro actuara no 25 aniversario de Sondeseu en Vigo pero quixo apoiar a Fillas na apertura do tour. Tamén acudiron o vasco Zetak ou Pipiolas, parte de Çantamarta (un non puido acudir por estar lesionado) e a Agrupación Musical do Rosal.
Alén do momento con Cupeiro outro realmente álxido foi cando coincidiron con Caamaño & Ameixeiras para interpretar un memorable «Arderse», do anterior EP.
Todos estes artistas non volverán a coincidir xuntos con Fillas de Cassandra no resto da xira. Tratouse dun concerto único cunha escenografía poética na que as cadeiras e portas foron mudando de significado ao longo do directo. A música e as voces de todas fiaron un concerto bálsamo para os corazóns.
