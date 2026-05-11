La llegada de una borrasca Atlántica y de una masa de aire frío provocarán una bajada de las temperaturas y lluvias en gran parte de España

Toca volver a sacar las chaquetas y los paraguas ya que los pronósticos apuntan a que segunda semana de mayo estará marcada por un cambio importante de tiempo en buena parte de España. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), primero se espera la llegada de una borrasca atlántica que dejará un ambiente muy inestable, con lluvias frecuentes en el norte y el oeste peninsular durante los primeros días de la semana. Y después, a partir del miércoles, también se espera la irrupción de una masa de aire frío procedente del norte de Europa que provocará un descenso acusado de las temperaturas y un ambiente más propio de marzo que de mediados de mayo.

Los meteorólogos afirman que esta semana se podrían registrar valores más típicos del mes de marzo que de mayo

El lunes comenzará con cielos nubosos y chubascos en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y el norte de Extremadura. En Catalunya se esperan lluvias en toda la franja de los Pirineos a partir de la tarde. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente intensas. También nevará en zonas de montaña por encima de los 1.800 o 2.000 metros. Los modelos indican que, aunque las temperaturas subirán ligeramente en algunas zonas, seguirán siendo bajas para la época en el interior peninsular. Mientras en el Mediterráneo se superarán los 25 grados, en ciudades como Madrid apenas se alcanzarán los 18 y en Ávila o León se quedarán alrededor de los 15 o 16 grados.

El martes todo apunta a que aumentará la inestabilidad atmosférica. Salvo en el sureste, donde predominarán los cielos poco nubosos, gran parte de la península tendrá abundante nubosidad y lluvias, especialmente en la mitad norte y la zona centro. Los chubascos podrán ser fuertes y venir acompañados de tormentas y granizo. En los Pirineos continuará la nieve en cotas altas. En Catalunya, la jornada se perfila como lluviosa en todo el territorio. Las temperaturas cambiarán poco, aunque seguirán siendo frescas en muchas zonas del norte y del centro.

Bajada de las temperaturas

A partir del miércoles comenzará a notarse claramente la entrada de una masa de aire del norte de Europa que dejará un ambiente más frío y desapacible, especialmente en el norte peninsular y Baleares, donde además soplará el viento con intensidad. Habrá cielos nubosos en la mitad norte y chubascos dispersos durante la tarde en puntos del interior y del archipiélago balear. Ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos no llegarán a los 15 grados, mientras que Madrid rondará los 18. En contraste, el sureste seguirá manteniendo temperaturas más suaves, con hasta 26 grados en Murcia o Málaga.

El jueves continuará el ambiente inestable y frío. Las lluvias afectarán sobre todo al extremo norte y habrá nevadas en los Pirineos, con una cota que podría bajar hasta los 1.200 metros al final del día. También crecerán tormentas en zonas del interior, Catalunya y Baleares. En el norte peninsular las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para mayo. Durante la madrugada se registrarán valores muy bajos para la época, con apenas 5 grados en algunas capitales del norte y mínimas de 2 o 3 grados en ciudades como Soria o Teruel. Se espera que el aumento del viento incremente la sensación de frío.

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Las temperaturas empezarán a bajar a partir del miércoles y llegarán a su punto más bajo el viernes, cuando se esperan máximas inferiores a los 15 grados en gran parte del interior y norte peninsular

El viernes podría ser el día más frío de la semana. Se esperan temperaturas máximas inferiores a 15 grados en amplias zonas del interior de la mitad norte y del este peninsular, además de posibles heladas en áreas de montaña. Las precipitaciones quedarán más restringidas al extremo norte y Baleares, una situación que se mantendrá durante el fin de semana. De cara al sábado y domingo continuará el ambiente frío para la época, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse de forma gradual. Aun así, todavía podrían producirse heladas débiles en algunas zonas de la meseta. La tendencia es que el ascenso térmico continúe durante la próxima semana.