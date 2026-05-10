El folk de SonDeSeu brilla en su 25 aniversario

La orquesta folk SonDeSeu había agotado las localidades para el concierto en el auditorio Mar de Vigo con el que ayer conmemoró su 25 aniversario. La expectación era grande, tanto como las ganas de sus 62 integrantes de regalar a su público un espectáculo a la altura, un directo con el que hacer memoria de su trayectoria artística y proyectarse hacia el futuro. A ello contribuyeron en el recital de anoche Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xabier Díaz y Rodrigo Romaní, artistas que prestaron su talento a la celebración, convertida así en reivindicación musical de la vigencia de la cultura gallega de raíz.

SonDeSeu, creada en 2001 en el seno de la Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo (ETRAD), demostró ayer que aquel proyecto pionero es hoy, por derecho propio, uno de los referentes fundamentales de la música hecha en Galicia, lanzada a conquistar nuevos horizontes sin perder la identidad.