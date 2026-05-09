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Marta G. Brea, nueva jefa de Imagen de FARO DE VIGO

Tras una década en la redacción, la fotoperiodista gallega asume un nuevo reto al frente del área de Imagen de FARO

Marta G. Brea.

Marta G. Brea. / L.V.R.

R.V.

La fotoperiodista Marta G. Brea (Vigo, 1973) asume la jefatura de Imagen de FARO DE VIGO. Su nueva responsabilidad abarca la fotografía, el vídeo y su edición, tanto en versión de papel -de las seis ediciones del decano- como en la digital.

Brea, una de las profesionales más prestigiosas y respetadas de Galicia, estudió Filología en la Universidad de Santiago, pero decidió dar un giro a su trayectoria para formarse y especializarse en imagen, en particular en la de contenido informativo.

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Su experiencia periodística se inició en el año 2000 en La Voz de Galicia. Tras diferentes etapas en otros diarios de la comunidad y en agencias nacionales, ingresó en la plantilla de FARO en 2010. Desde entonces ha dado sobradas muestras de talento profesional y liderazgo y empatía personales.

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