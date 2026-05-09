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Fundación Repsol cita a 200 escolares de A Coruña en unas 'mini olimpiadas'

La iniciativa 'Activa tu Energía' se celebró en el pabellón de Os Rosales

Participantes en las 'mini olimpiadas' de la Fundación Repsol en Os Rosales

Participantes en las 'mini olimpiadas' de la Fundación Repsol en Os Rosales / LOC

RAC

Fundación Repsol impulsa en A Coruña su programa ‘Activa tu Energía’, con el que promueve la práctica deportiva y hábitos de vida saludables entre niños y niñas de 6 a 11 años. En su segunda edición, la iniciativa cuenta ya con más de 2.700 escolares participantes de A Coruña, Arteixo, Curtis y Carral.  Este viernes, reunió a cerca de 200 escolares en el Polideportivo Municipal de Los Rosales, en una jornada en la que se celebraron unas 'mini olimpiadas' con actividades lúdico-deportivas en las que participaron niños y niñas de varios colegios y clubs deportivos de la ciudad.

A lo largo de la tarde, los participantes, acompañados por un equipo de animación, participaron en distintas pruebas y juegos: concurso de triples con ojos cerrados, tiro con arco con ventosa, carrera de relevos, fútbol portero con guantes gigantes y piscina de bolas en un formato adaptado a su edad. La jornada concluyó con la entrega de medallas a los participantes, en un acto presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, Manuel Vázquez, y el gerente SR de Personas y Organización del Complejo industrial coruñés Repsol, Jacobo Aguado.

Activa tu energía

‘Activa tu Energía’ es un programa impulsado por Fundación Repsol para fomentar la actividad deportiva en niños y niñas de 6 a 11 años. La iniciativa, que celebra su 2.ª edición, cuenta con más de 54.000 alumnos inscritos en España y Portugal y con la participación de 416 clubes deportivos y centros educativos. El objetivo del proyecto es promover los valores positivos del deporte y un estilo de vida saludable desde la infancia, reforzando aprendizajes como el compañerismo, la perseverancia y el espíritu de equipo.

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Los participantes reciben una equipación completa personalizada y gratuita para jugar sus partidos de baloncesto, fútbol o vóley a lo largo de la temporada. El programa se desarrolla en entornos en los que Repsol lleva a cabo su actividad: A Coruña, Cantabria, Ciudad Real, Móstoles (Madrid), Región de Murcia, Tarragona, Sines y Santiago do Cacém (Portugal).

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