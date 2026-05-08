Vigo viaja al Shanghai de los años 30 en el estreno de la ópera «Badlands»

A finales de los años 30 del pasado siglo Shanghai era una perla oriental donde Francia, Reino Unido y Estados Unidos contaban con concesiones en la ciudad. En una de las zonas de los suburbios se encontraban las denominadas badlands, unos territorios con alma de frontera donde sus habitantes o visitantes buscaban bordear la ley. El compositor vigués Brais González ha tomado ese nombre para titular su ópera «Badlands» que se estrena mañana sábado en la Vigo donde recreará un cabaret de la época.

El lugar elegido para metaforsearlo será el café Vitruvia. Desde las 19.30 horas del sábado y a lo largo de dos horas y media 32 personas del elenco de las que y del equipo técnico volverán atrás en el tiempo.

¿Traicionar o mantenerse leal?

El punto de partida de la historia es Nelly Farren, dueña de un club de variedades en Shanghai. «Es la reina del foxtrot y su marido es un empresario del ocio nocturno que se relaciona con un capo. Por ese motivo el gobierno norteamericano con los agentes federales lo investigan a el pero también a su mujer por posible actividad criminal. Ella quedará acorralada en decidir si traiciona a su marido o si opta por la lealtad matrimonial», resume el director.

Foto en uno de los ensayos de «Badlands» en Vigo. / Juan Carlos Pardo

No será una ópera al uso porque el director y compositor busca derribar la cuarta pared. Si acuden a verla es posible que alguna persona del elenco –del Coro Rías Baixas– se siente con ustedes en la mesa y les haga partícipes de la trama en cierta manera. «Es un thriller absoluto que nos sitúa un día antes de la invasión japonesa. Es una obra que trata sobre la pérdida de la identidad de una ciudad pero también en los seres humanos. Cada mesa tendrá un expediente policial. Todos serán distintos. Cada grupo de personas tendrá una información de la trama pero no será la misma que la de las otras mesas. Queríamos escapar de los convencionalismos. El público no sabrá todo, dependerá de la zona en la que estén», detalla.

Fuera del escenario convencional

Recuerda Brais González que el objetivo desde el inicio era ofrecer la obra fuera de un escenario convencional del teatro. Buscaba un cabaret. Al conversar con Javier Ferreiro, del Vitruvia, lo tuvo claro. Ese sería el espacio ideal ya que la historia transcurre en un club nocturno.

Agrega el director que «tenemos mucha curiosidad por saber cómo el público va a reaccionar a esta historia en la que no todo el mundo lo sabe todo sobre la trama».

Confía el compositor vigués en que la buena recepción del espectáculo le permita llevarlo incluso a otras ciudades.

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«Nos han comentado del Vitruvia que quedan pocas entradas para mañana sábado pero animamos a la gente que también acuda para el sábado 23 de mayo», detalla. Los tiques cuestan 40 euros.