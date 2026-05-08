Desirée Vila, deportista paralímpica: «Sonreír es mi ritual, hago lo que me gusta y soy muy afortunada»

«Después de que me amputaran la pierna con 16 años, pensaba que me iba a librar de recoger la mesa y lavar los platos, pero mis padres no me dejaron». Esta frase pronunciada por Desirée Vila resume la inmensa capacidad de sobrepasar las dificultades que demuestra cada día la joven nacida en Gondomar. La deportista paralímpica compartió esta reflexión en la tarde de este viernes con un grupo de suscriptores de FARO en la propia redacción del decano. El periodista Armando Álvarez condujo la cita.

«Le cogí mucho miedo, pánico y rencor al deporte», confesó Vila ante los lectores del periódico sobre la rotura de tibia y peroné que sufrió practicando gimnasia acrobática con tan solo 16 años y que derivó en una negligencia con la amputación de su pierna derecha. La gallega, siempre risueña y «genuina», admitió la importancia que tuvo el apoyo psicológico y el de su gente más cercana para continuar adelante: «Tengo una suerte inmensa con la familia que me ha tocado».

Sobre cómo precisamente los suyos vivieron aquella etapa desde el 26 de febrero de 2015, cuando se lesionó, la atleta de salto de longitud recomendó ver el documental ‘Ganas de vivir’, dirigido por Juan Manuel Montilla, El Langui, y que verá la luz próximamente. «Yo estaba desubicadísima, se me hizo un mundo, era una marioneta, no podía tomar decisiones», relató.

Contó igualmente frente a los suscriptores que, tras escribir su libro, ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’, comenzó a verse como «deportista paralímpica», aunque asumió que a día de hoy «cambiaría cosas» de la obra «porque las personas evolucionamos, algo normal». Asimismo, recordó el dificultoso periplo judicial, un extremo que le llegó en un momento en el que todavía estaba tratando de «aceptar su cuerpo». Una situación semejante vivió cuando le sobrevino la cascada de entrevistas posteriores de los medios de comunicación, así como los diversos eventos organizados para recaudar fondos para su prótesis: «Estaba todo el día cansada por la rehabilitación y la medicación, y encima con un trastorno de alimentación».

Participación en televisión

A los 4 años de perder su extremidad, regresó a las competiciones, pues su «esencia era el deporte». Para una multitud más próxima, esta fortaleza se erigió en un modelo a seguir, pero su relato entró de lleno en los hogares españoles tras su participación en los programas de televisión 'La resistencia' y, más recientemente, 'Top Chef'. «Me escribieron madres con hijos con discapacidad despúes de salir en 'Top Chef'», comentó, al mismo tiempo que valoró no solo el reporte económico de aparecer en pantalla, pues el deporte no le «da para vivir»: «Fueron muchas horas de grabación, fue muy duro, pero fue una experiencia chulísima, a mí me aportó muchísimo, pero aportó también a la sociedad, por lo que es cíclico, porque eso hace que la sociedad sea más inclusiva». En este sentido, comparó su vivencia televisiva con su actividad diaria: «No disfruto tanto con el deporte porque cuando no me salen las cosas me frustro».

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Al hilo, un suscriptor le lanzó una pregunta: «¿Cómo llevas saber que tienes 200 ojos alrededor?». «No soy anónima, pero no soy Miley Cyrus», respondió entre risas, aunque sí admitió que le impresiona su capacidad para influir en algunas personas. «Me choca mucho que lo que yo transmito sea para alguien tan importante en su vida; hay gente que incluso se ha tatuado la frase de mi libro», reflexionó.