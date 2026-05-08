O Celta leva a arte viguesa a Europa cos deseñadores de Chachachá Studio, os pais da galería Maraca
Acaban de crear un vídeo que resume os agasallos institucionais que o clube de fútbol lles pediu para regalarlle aos equipos contrincantes na European League
Que conexión existe entre O Principiño de Sain-Exupéry, O Sereo de Francisco Leiro e o carnix celta que reviviu Abraham Cupeiro? Estes e outros elementos foron plasmados polos creativos vigueses de Chachachá Studio nuns carteis especiais que lles encargou o Real Club Celta. O clube entregoullos aos equipos aos que se afrontou na UEFA European League. Agora que o soño europeo do 2026 rematou para o equipo celeste, os deseñadores veñen de crear un vídeo-resumo deste traballo internacional.
Nel, vemos como se fora unha animación o autobús do Celta a cruzar a ponte de Rande rumbo a Europa, amosando O Principiño no seu planeta, non xunto á súa rosa egoísta e coqueta, senón cabo da bandeira coa oliveira dos cen anos. Tamén as imaxes se paran na figura animada de Cupeiro a tocar o Carnix no estadio ou a estatua dos mariñeiros na Gran Vía.
Raúl Bermúdez, Diego Martínez e Martín Lázaro son tres creativos do devandito estudio galego. Bermúdez explica a FARO que, con anterioridade, xa realizaran outros traballos para o Celta. Porén «esta é a colaboración máis de autor». Para ela, crearon 14 carteis para a competición europea.
Os carteis entregoullos o Celta aos outros equipos visitantes como agasallo institucional xunto ás pandeiretas do mestre artesán vigués Miguel Rivas. «Este ano quixeron facer algo máis persoal e vinculado ás nosas raíces. Pensaron en que fixeramos uns carteis especiais para cada encontro. Tratamos de vincular a cidade e o equipo visitante co noso equipo e Vigo. Cando xogamos en Lyon, ademais de incluír algún momento da cidade incluímos o libro do Principiño porque o autor era daquela vila. Noutra cartelería, metimos a estatua de Xulio Verne e o polbo cunha animación do Nautilus. Mesturamos o fútbol con cuestións culturais», explica Bermúdez. No caso do último encontro co Friburgo, tomaron desta cidade alemá a imaxe da Catedral enfrontada ao Estadio de Balaídos.
Inda que o vídeo que están a mover nas redes nos últimos días é de carácter dixital, a cartelería que agasallou o Celta é impresa e enmarcada. «Aproveitando que fixemos este labor, propuxemos que fora tamén a imaxe gráfica nas redes sociais. Pedimos que a cartelería gráfica e en papel fose a mesma. Na recepción aos equipos visitantes, o cartel asinouno a presidenta do Celta, Marián Mouriño, e representantes institucionais. Un cartel marcha co equipo visitante e outro queda no Celta», detalla o deseñador vigués, coñecido por ser un dos impulsores da revista de lecer «DOT», do extinto Feirón de Bouzas así como da Galería Maraca, pechada polas humidades do local.
Coa ollada atrás ao recente soño europeo, Bermúdez recoñece que esta colaboración co Celta foi tamén outra ensoñación. «Nós somos celtistas. Había unha parte emocional dende o primeiro momento deste traballo. Foi -subliña- un orgullo facelo. Ademais, estivo ben porque nos facilita máis visibilidade ao noso traballo. Tamén nos parece guai que o Celta aposte polo talento humano nestas citas nun momento de automatización e de intelixencia artificial».
