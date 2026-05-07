Silvia Congost: «Aprender a amar bien es una materia imprescindible»

«El amor es un arte, se aprende, se mejora y se potencia». Fue una de las contundentes frases que dejó la psicóloga Silvia Congost en Vigo, en su paso por Club FARO, en donde acompañada por la periodista Carolina Neira presentó su nuevo libro: «El arte de amar bien. Cómo superar una crisis de pareja y hacer que el amor perdure».

Experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones de pareja, Silvia Congost abordó algunos de los motivos por los que el 70% de las relaciones terminan en fracaso y aseguró que «lo hacen porque no entendemos por qué fracasan y porque no hacemos el aprendizaje que nos ayudaría a tener más éxito en la siguiente; aprender a amar bien es una materia imprescindible». La especialista apuntó que «es posible entender qué es lo que nos ayuda a que una relación funcione» y, en este sentido, hizo referencia a que los vínculos duraderos guardan ingredientes que resultan esenciales: «Hay disciplina. Sabes que vas a tener que renunciar a algunas cosas, ceder, pero siempre sin perderse a uno mismo. Tiene que haber también humildad, ninguno de los dos es más que el otro; existe una parte de admiración, ¿qué es lo que hace que sigamos eligiendo a esa persona?, y también hay una cierta dosis de fe, puesto que siempre pasaremos por momentos más complicados, pero si seguimos creyendo en esa persona, eso ayudará».

Congost explicó al público que «El arte de amar bien» se divide en dos partes, de manera que en la primera quiso abordar cómo construir relaciones sanas, esos aspectos que contribuyen a que perduren en el tiempo, mientras que en la segunda se centró en las herramientas que pueden ayudar a superar una crisis.

La psicóloga comentó que «para construir una relación que funcione es imprescindible que te conozcas a ti mismo y también que dediques el tiempo suficiente a conocer el mapa del otro, pero muy especialmente que conozcas tus propias heridas, las marcas de tu historia, esas que te condicionan y que han moldeado tu forma de ser», añadiendo que también «es muy importante conocer a la otra persona, no puede ser que no haya comunicación». Así, Silvia Congost reflexionó sobre el hecho de que las personas no pueden amar aquello que desconocen: «¿Cómo te va a amar alguien que no te conoce de nada? ¡Eso es que te tiene idealizado! Solo amas a una persona cuando la conoces bien, lo que te gusta y lo que no, y a pesar de todo decides quedarte, aceptar esa cara B, que sabes que no es perfecta y la eliges porque no te hace sufrir, no te destruye, pero para eso necesitas conocerla bien».

Superar las crisis

En cuanto a las herramientas adecuadas para superar las crisis de pareja, Silvia Congost destacó que «todas pasan por tres fases: una de armonía, otra de desequilibrio y otra de reparación», asegurando asimismo que «lo importante para saber si una relación funciona o si estamos bien es valorar lo rápido que somos capaces de llegar a la fase de reparación. Las parejas que tienen más facilidad para llegar a este punto son las que mejor funcionan».

A este respecto, aprender a pedir perdón es una cuestión que resulta clave, puesto que en opinión de la experta «cuando pides perdón lo que transmites es: me sabe mal que esto te haya hecho sufrir, no quiero que te sientas así. Es necesario saber pedir disculpas y si no sabemos, pues se entrena, porque hacer saber al otro que te duele su dolor es la mayor muestra de amor que existe, la compasión es la mayor muestra de amor».

Silvia Congost, en un momento de la charla. / Marta G. Brea

«Es necesario saber pedir disculpas; hacer saber al otro que te duele su dolor es la mayor muestra de amor»

Referentes que no son «del todo sanos»

A la hora de analizar por qué fallan muchas relaciones, la psicóloga Silvia Congost hizo alusión a la importancia del aprendizaje y señaló tres motivos principales que impiden que las personas depositen las suficientes «ganas y energías» para que el vínculo funcione.

La autora de «El arte de amar bien» mencionó, en primer lugar, la confusión entre enamoramiento y el amor: «El enamoramiento es automático y natural, pero pensamos que el amor es lo mismo y no, porque en el caso del primero se da la atracción, la obsesión, el deseo sexual, con esa función final de la procreación, pero para que surja el amor son necesarios unos ingredientes que hay que poner de nuestra parte». En segundo lugar, Congost afirmó que se pone el foco «en cómo hacer para que los demás nos amen, en vez de hacerlo nosotros mejor» y, por último, indicó que «solemos estar más centrados en encontrar a esa persona perfecta que en aprender a amar».

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La psicóloga también hizo referencia a que, en muchas ocasiones, «los referentes que hemos tenido no son del todo sanos y reproducimos cosas que hemos visto en casa de forma automática y muchas relaciones se acaban rompiendo por falta de información y herramientas».