Las series gallegas logran millones de reproducciones por el mundo y multiplican por ocho la subvención de la Xunta

Los rodajes en Galicia se han convertido en uno de los motores del sector audiovisual del país. Por cada euro que el Hub Audiovisual Industrias Culturais Galegas concede como ayuda para grabaciones se generan casi ocho euros en actividad económica, según los datos de su último informe.

Quizás la frase anterior por sí sola no diga nada pero si recordamos que un rodaje supone contratar a personal técnico y de producción en el lugar, pagar comidas, pernoctas, alquiler de vehículos o vestuario o de otros elementos, entonces sí nos hacemos una idea mejor de lo que supone en la economía de una villa o ciudad.

El dinero de las ayudas a rodaje fluye, en parte, de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) que, a su vez, percibe la cuantía de los fondos europeos Feder. La nueva convocatoria para aspirar a estas subvenciones —solo para empresas con sede en Galicia– se abrió el pasado mes y permanecerá abierta hasta octubre o hasta que finalicen los fondos.

RODAJE SERIE NETFLIX EN LA PLAZA DE PLATERIAS DE SANTIAGO. / J. Prieto

Cada año se hace más habitual ver en las plataformas mundiales series con Galicia como escenario total o parcial, incluso liderado el top de lo más visto.

Netflix, la reina de las plataformas en Galicia

Netflix es una de estas firmas que más series rodadas en Galicia acoge en su catálogo. La compañía, además, es la plataforma de streaming más seguida en la comunidad gallega ( más del 66% de los suscriptores están adscritos a ella; el 53% lo está a Amazon Prime Video y el 28% a Movistar) con un 32% de la cuota de pantalla en las plataformas.

Galicia además forma parte del bum español de la series. Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, con datos de 2022, España es el país de Europa con más actividad de producción para las plataformas. El 16% de la inversión de estas se da en Europa pero España se lleva el 37%. La conexión con el mercado latinoamericano es la clave.

Escena de la segunda escena de «Clanes». / Jaime Olmedo

«Clanes 2», número uno en España, Argentina o Uruguay

Se aprecia en la serie «Clanes», rodada principalmente en la zona de Arousa y cuya primera entrega de capítulos fue número uno en 28 países colándose en el top 10 en 82 estado con 6,4 millones de visualizaciones.

Con la segunda tanda también está logrando un éxito destacado: se situó en el top 5 mundial de las series de habla no inglesa y fue número uno en países como España, Portugal, Argentina o Uruguay.

«Ha funcionado internacionalmente pero no tan bien como la primera temporada, mientras que en España ha funcionado mejor incluso que en la primera entrega», explicaba Emma Lustres, CEO de la productora Vaca Films, creadora de la serie. «Los comentarios que vamos recibiendo nos indican que está gustando mucho», añade.

«Como gallegos, para nosotros, es un orgullo de serie porque muestra una Galicia muy bonita y les hace mucha ilusión ver una historia de ficción que refleja nuestra forma de hablar, de ver el mundo, de relacionarnos. Eso es muy gratificante, sentimos orgullo a través de los espectadores», agrega Lustres.

Escena de "Animal", serie rodada en Galicia sobre un veterinario del rural. / Jaime Olmedo

«Animal», 15 millones de visualizaciones en todo el mundo

Otra serie rodada en Galicia y con gran éxito en la primera temporada –ahora prepara la segunda– es «Animal», de la productora madrileña Alea Media.

Rodada en Compostela, Negreira, Zarzúa o Cambre, la primera entrega fue número uno en España, Argentina y Uruguay así como Top 10 en diferentes países incluso de habla inglesa. Jota Aceytuno, uno de sus productores recuerda que «es la historia de un veterinario rural gallego en crisis que conecta con un espacio natural del que Galicia puede presumir. Él se ve abocado a trabajar en una tienda boutique para mascotas en un capitalismo masivo. El proyecto –con 15 millones de visualizaciones– respira Galicia por los cuatro costados. Hemos ficcionado la aldea cogiendo un poquito de aquí y de allá en Arzúa, Vedra, Santiago», señala.

No obstante, matiza que «no queríamos buscar un fondo de pantalla de Windows con Galicia sino mostrar la verdad. Los veterinarios rurales tienen una alta tasa de suicidio; están sometidos a mucha presión», añade Aceytuno.

«El crimen de Pazos», en marcha

En marcha está la miniserie «Crimen de Pazos», de la productora Bambú, de mente y capital gallego pero con sede madrileña. Su responsable, Ramón Campos adelanta a FARO que «nosotros volvemos a Galicia pero no para fijarnos en la belleza del lugar sino en la historia de los personajes».

Campos (cuya firma creó «El caso Asunta» con 15,4 millones de visualizaciones)recuerda que esta serie presentará «un crimen cometido en 2015 . Con nuestros true crime –rodado en Abegondo, Allariz, Abegondo, Cambre, Ourense, Santiago– buscamos una estructura narrativa distinta para que el espectador no sienta que hacemos la misma historia siempre».

En este caso, exploran cuestiones como las dificultades de agentes para resolver los crímenes. En este caso, las sospechas del Guardia Civil interpretado por Tristán Ulloa se centran en el marido de la víctima cuya vida oscila hacia la muerte.

Otra serie rodada en Galicia pendiente de estreno es «Lobo» (Vaca Films), con Ulloa y Luis Tosar sobre el caso de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado en España.

Competición con Canarias

Borja Pena, de Vaca Films, señala que «en Galicia estamos haciendo cosas para intentar mitigar que no tenemos fiscalidad propia. Es muy difícil competir con territorios como Canarias yPaís Vasco con fiscalidades especiales y con más margen que aquí».

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Lustres, matiza, que «Canarias atrae a gente que va a rodar allí pero no hay tantas historias que salgan de ahí. No son generadores de contenido y el valor es serlo. Lo importante es tener historias para contar. Galicia parte con ventaja respecto a otros sitios porque tenemos una historia e idiosincrasia propia».