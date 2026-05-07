FARO te invita al concierto de Budiño

Budiño llega a Vigo con «Branca Vela», su nuevo espectáculo para 2026, una propuesta inmersiva que combina música, escena y producción audiovisual para llevar al público a su particular universo sonoro. El artista gallego presentará este nuevo directo el 15 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro Afundación de Vigo, acompañado por una banda de nuevos talentos y con un repertorio que une tradición, electrónica orgánica y más de dos décadas de búsqueda musical.

FARO DE VIGO sortea 10 entradas dobles entre sus suscriptores para disfrutar de este concierto. La participación estará abierta hasta el 12 de mayo a las 9.00 horas.