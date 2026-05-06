Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UVigoAdiós abalarMóbilGallego afectado por HantavirusMuere Seila EsenciaCentenarios Enamorados NigránDrones Vigo
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora de la evolución del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus, en directo

El navío, que ha registrado tres muertes y siete afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde

El crucero neerlandés MV Hondius.

El crucero neerlandés MV Hondius. / EFE

Redacción

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents