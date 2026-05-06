El Papa hablará en el Congreso de los Diputados en su visita a Madrid

El Papa León XIV está a un mes exacto de aterrizar en Madrid, donde será recibido por los reyes de España en el Palacio Real. Durante su visita, entre otros actos de una apretadísima agenda que se desvela este miércoles, acudirá al centro para personas sin hogar del proyecto CEDIA 24 horas de Cáritas, situado en Carabanchel, y pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados.

A su llegada el aeropuerto de Barajas será recibido con el protocolo habitual, antes de trasladarse al Palacio de la Zarzuela, donde mantendrá el encuentro con los Reyues y, salvo cambios, también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de los actos institucionales, la agenda tomará un tono más social. Por la tarde, León XIV visitará el espacio de Cáritas en Carabanchel, un centro dedicado a la atención de personas sin hogar y sostenido desde hace años por el trabajo de parroquias y voluntarios. La jornada terminará, si se mantiene el programa previsto, con una vigilia con jóvenes en el Paseo de la Castellana.

El domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, tendrá lugar el gran acto litúrgico de la visita en Madrid: una misa en la plaza de Cibeles, seguida de la procesión. Por la tarde, el Papa participará en un encuentro con representantes del mundo de la cultura y de la sociedad civil en el Movistar Arena, un formato que en otros viajes ha servido para abrir el diálogo más allá del ámbito estrictamente religioso.

El lunes 8 estará marcado por la dimensión política y eclesial del viaje. Es cuando León XIV tiene previsto intervenir en las Cortes Generales, donde se convertiría en el primer Papa en pronunciar un discurso ante el Parlamento español en sesión conjunta, en calidad de jefe de Estado. Después mantendrá encuentros con obispos, sacerdotes y seminaristas.

La jornada continuará con una ofrenda en la catedral de la Almudena y un encuentro con laicos en el estadio Santiago Bernabéu. También se baraja una posible visita al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, dentro de una agenda especialmente comprimida que combinará gestos institucionales, religiosos y sociales.

En Barcelona, visita a la cárcel de Brians

Además, el papa León XIV incluirá una visita a la cárcel de mujeres de Brians 1 de Barcelona dentro de la visita a España que realizará entre el 6 de 12 de junio y que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y Gran Canaria. Lo hará el próximo día 10, ante de realizar la oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

El viaje se producirá 15 años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI, en 2011— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Los detalles del viaje papal se han conocido esta mañana en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid en la que han particiado monseñor Luis Argüello, presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid; el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias; y monseñor Eloy Santiago, obispo de Tenerife.

"El Papa viene a señalarnos la cruz, por eso el lema de esta visita es 'Alzar la mirada'", ha afirmado el arzobispo de Barcelona sobre la bendición a la cruz de la Sagrada Familia que realizará el Santo Padre. "Desde la Diócesis puedo decir que hay una gran expectativa. Sus palabras y sus gestos están llegando mucho a la gente. Es la sabiduría de San Agustín; te dice tres frases y te toca el corazón. Paz desarmada y desarmante", afirmó.

Su agenda en Canarias

Además, el pontífice mantendrá un encuentro con las asociaciones que se ocupan de migración en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, visitará el centro para migrantes Las Raíces en Tenerife, y celebrará dos misas en sendas islas, en la tercera etapa de su viaje a España, según el programa oficial que publicó este miércoles el Vaticano.

Tras haber visitado Madrid y Barcelona, en Las Palmas de Gran Canaria irá al puerto de Arguineguín, lugar de llegada de los cayucos procedentes de África, para encontrar a organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes.

Después participará en el encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana y terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria.

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El viernes 12 de junio acudirá al Centro de Acogida de migrantes Las Raíces, en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en la isla se reunirá en la plaza de Cristo de la Laguna con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración y concluirá su viaje a España con una misa en el puerto de Santa Cruz.