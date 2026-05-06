¿Levantarse a las cinco de la mañana es saludable? Neurólogos advierten de que puede tener «un impacto negativo» en la salud

Les agrupan bajo la denominación de «El Club de las 5 de la mañana». Bajo esta etiqueta, encontramos influencers que aconsejan levantarse obligatoriamente a dicha hora para mejorar la productividad y ser emprendedores estrella. Defienden que es la hora ideal para que el cuerpo rinda a la máxima potencia el resto del día. Sin embargo, contra esta creencia que llevan tiempo intentando hacer viral, la Sociedad Española de Neurología (SEN) advierte de que no hay base científica. Es más, sus neurólogos indican que «puede desencadenar consecuencias negativas para la saluda para la mayoría de la población».

La SEN añade que «Desde una perspectiva médica, imponer un horario de vigilia sin respetar las necesidades individuales puede generar un déficit crónico de sueño».

Levantarse a las cinco de la mañana no es, por sí mismo, un hábito saludable en absoluto Celia García Malo — Neuróloga

La doctora Celia García Malo, Coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de los neurólogos españoles, puntualiza que levantarse a las cinco de la mañana no es, por sí mismo, un hábito saludable en absoluto. Depende de a qué hora te acuestas, cuánto duermes y, sobre todo, de tu biología (cronobiología y cronotipos)».

¿Qué cronotipo tienes: búho o alondra?

García Malo, según informa la SEN, explica que «el cronotipo define la predisposición natural de cada persona a estar más activa por la mañana o por la noche, o le es indiferente».

Una parte de la población es más matutina. Se les conoce científicamente como «alondras» ya que el madrugar no les afecta en su rendimiento durante la mañana o incluso el día. Sin embargo, otra parte de las personas son nocturnas. Les llaman «búhos». Para este segmento, madrugar no solo es un suplicio, les pasa factura en su rendimiento cognitivo o activo. Rinden más hacia las horas vespertinas. Por lo tanto, si se les impone el levantarse muy temprano, esto les afectará en su salud.

Una tercera vía es la estándar que en España sería el tener el sueño en una franja intermedia por ejemplo de 23:00 a 7:00 horas o de 00:00 a 8:00».

Modificar el patrón del cronotipo puede pasar factura

La neuróloga deja claro que «este patrón no es una cuestión de hábitos o disciplina, como a veces se hace creer. Intentar modificarlo de forma agresiva es equivalente a ir constantemente en contra del propio reloj biológico. Y esto puede actuar como esencadenante para sufrir insomnio o tener una peor eficiencia de sueño».

Levantarse a las cinco de la mañana no es saludable para toda la población. / M.Mato

Agrega que puede derivar en consecuencias sobre la salud, «empeorando la función cognitiva, el estado de ánimo y reduciendo los niveles de energía». Lo ideal, según expone esta neuróloga, sería adecuar nuestro trabajo, vida social o académica en base a nuestro cronotipo ya que ofrece beneficios para nuestro descanso.

Hay que recordar que mientras descansamos de noche el cuerpo aprovecha para eliminar las sutancias neurotóxicas del cerebro y consolidar la memoria así como la regulación emocional.

Si el cuerpo se encuentra con falta de sueño durante un tiempo prolongado puede haber un aumento del riesgo de patologías neurológicas y psiquiátricas. «Diversos estudios han demostrado que dormir menos de seis horas diarias de forma habitual aumenta hasta en un 30% el riesgo de deterioro cognitivo y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas como el alzhéimer, además de la depresión o trastornos de ansiedad», alerta la SEN.