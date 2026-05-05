Marta Ortega y Bad Bunny, vestido de Zara, llevan a Inditex a la Met Gala

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, acudió anoche con su marido, Carlos Torretta, a la Met Gala celebrada en Nueva York, considerada la alfombra roja más influyente de la moda internacional. Ha sido la primera vez de Ortega y su esposo en este importante evento con epicentro en el Museo Metropolitano newyorquino y organizado por la mismísima Anna Wintour, histórica directora de Vogue, quien recientemente viajó hasta A Coruña para visitar la sede central de Inditex en Sabón (Arteixo). La hija de Amancio Ortega con toda probabilidad ya sabía que Bad Bunny se iba a presentar en la alfombra roja de la Gala Met vestido con un traje de Zara hecho a medida y que la enseña de Inditex también ha vestido para esta ocasión a Stevie Nicks, cantante de Fleetwood Mac, que posó con un diseño de Galliano x Zara, así que el gigante textil de A Coruña ha tenido una notable presencia en uno de los acontecimientos del año. Para otro de los eventos con más seguidores de los últimos meses, como fue la final de la SuperBowl, Bad Bunny también apostó por Inditex para su indumentaria.

Más de 450 celebridades

Rihanna, Bad Bunny, Beyoncé, Kendall Jenner y Sabrina Carpenter, con sus modelos artísticos en la Met Gala 2026. / AFP / EFE

Bajo el lema 'Fashion Is Art' y con la exposición 'Costume Art' como marco en el Museo Metropolitano newyorquino, la noche reunió a más de 450 celebridades de la moda, el cine, la música, el deporte, la tecnología y la cultura para demostrar que un vestido o un traje pueden ser arte y un golpe de efecto viral.

Entre los estilismos más logrados, el del 'abuelo' Bad Bunny; tanto el de Kendall como Kylie Jenner -con sus 'looks' de efecto 'pezón fuera' eran la versión de carnal de 'Victoria Alada de Samotracia' y la 'Venus de Milo', respectivamente-; el subyutante modelo gótico inspirado en la artista surrealista Leonora Carrington que se calzó Madonna; o el logrado de Hunter Schafer, evocando la 'Mäda Primavesi' de Gustav Klimt. Total, alfombra roja de la Met Gala un museo vivo de volúmenes escultóricos, transparencias calculadas, corsés, joyas y siluetas imposibles pensadas para dominar los 'flashes'.

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Anna Wintour, en la Met Gala celebrada anoche en el Museo Metropolitano de Nueva York. / Kena Betancur / EFE

Esta vez, los asistentes echaron en falta a Timothée Chalamet, que prefirió el partido Knicks-76ers, Zendaya, enfrascada en 'premieres', y Rosalía, en pleno 'Lux Tour'.