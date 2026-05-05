«La probabilidad de contagio del hantavirus de persona a persona es muy poco probable»

Catorce españoles - trece pasajeros y un miembro de la tripulación- se encuentran en el crucero MV Hondius en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos. El barco, que partió de Argentina, se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde, país que ha rechazado su atraque por motivos de «seguridad pública nacional».

Un pasajero británico se encuentra «en estado crítico» ingresado en un hospital de Johannesburgo, donde fue trasladado, mientras que otros dos miembros de la tripulación padecen síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, y ambos «requieren atención médica urgente».

El reconocido epidemiólogo Juan Gestal, catedrático emérito y autor, entre otros libros, de Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad (2021), explica qué son, cómo se produce el contagio, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo. En 2025, el hantavirus saltó a la palestra tras causar la muerte de la mujer del actor estaduounidense Gene Hackman, Betsy Arakawa.

-¿Qué son los hantavirus?

-Son una familia de virus de los que la medicina occidental no tuvimos referencias hasta la Guerra de Corea en 1954 (los médicos orientales ya los conocían desde hacía décadas). Durante esa guerra se describió una nueva enfermedad, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que ocasionaba una elevaba morbimortalidad entre las fuerzas de EE UU. Su agente etiológico no se aisló hasta 1978 en Seúl, dándole el nombre del río Hantaan que atraviesa la zona de Corea donde esta enfermedad era endémica. A partir de entonces, se han descrito numerosos hantavirus. En mayo de 1993, en EE UU, en una comunidad navaja, en la zona de confluencia de los estados de Nuevo México, Colorado, Arizona y Utah, hizo su aparición de forma epidémica un brote de un síndrome de distrés respiratorio agudo asociado con hantavirus, que acabó denominándose síndrome pulmonar por hantavirus. Su agente etiológico fue identificado en 1993 al que primeramente se le denominó agente cuatro esquinas y,posteriormente, virus cañón muerto. Actualmente, por estudios filogenéticos, se reconocen dos grupos de hantavirus, que se asocian a dos formas de presentación clínica: los del Viejo Mundo, que causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que predominan en Asia (China y Corea) y Europa (Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Rusia), y los del Nuevo Mundo, que causan el síndrome pulmonar por hantavirus.

-¿Cómo se produce el contagio?

-Los roedores son los principales reservorios de los hantavirus, a los que no causan enfermedad aparente. Eliminan el virus por la saliva, orina y heces durante semanas. La mordedura y los aerosoles puede ser un importante modo de transmisión y mantenimiento de la infección entre los roedores. La infección humana se produce al inhalar aerosoles de saliva o excretas infectadas, producidos directamente por el animal. También se han descrito transmisiones, tras un corto período de exposición de tan solo cinco minutos, en Japón, Bélgica y Reino Unido, en laboratorios en donde se trabaja con roedores infectados. También puede transmitirse por material seco contaminado por excretas de roedores infectados, que entre en contacto con heridas cutáneas, conjuntivas, o posiblemente con alimentos o agua que luego es ingerida, y por mordedura de roedores.

-¿Se contagia de persona a persona?

-En 1995, durante una epidemia de SPHV en El Bolsón y Lago Puelo (Argentina) se identificó el virus Andes, endémico en el Cono Sur, aportando por primera vez evidencia epidemiológica de contagio persona a persona, infectándose varios médicos, algunos con desenlace fatal, sin embargo, la probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo en entornos domiciliarios o durante el período prodrómico del caso índice.

«Los síntomas iniciales se asemejan a una gripe»

¿Cuál es su período de incubación?

-El periodo de incubación tras la exposición a roedores infectados es de 1 a 3 semanas (oscilando de 3 a 45 días). Los síntomas iniciales se asemejan a una gripe y pueden tardar entre 9 y 42 días en aparecer, y existen casos con infecciones asintomáticas.

-¿Por qué, siendo una enfermedad poco frecuente, puede provocar brotes con alta mortalidad?

-La letalidad depende de varios factores, características de las personas afectadas, edad y patologías de base, influyendo mucho el retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento que puede hacer que la letalidad alcance cerca del cuarenta por ciento.

-¿Qué factores pueden haber facilitado la propagación en este caso concreto?

-Lo que informa el Ministerio de Sanidad es que “las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación”. Al parecer, “en una zona de aventuras en donde estuvieron los fallecidos hay roedores con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por roedores o que el médico fuese contagiado por contacto estrecho con uno de los fallecidos”.

«La letalidad puede alcanzar cerca del 40% si hay retraso en el diagnóstico»

-¿Qué probabilidades hay de que un caso aislado se convierta en brote mundial?

-No, no existe ese riesgo.

-¿Está el sistema sanitario más preparado hoy que hace seis años para detectar y gestionar casos de este tipo?

-Sí. En principio, el diagnóstico del síndrome pulmonar por hantavirus no debe suponer ningún problema.

-¿Cuáles son los primeros síntomas?

-El síndrome pulmonar por hantavirus se caracteriza clínicamente por una fase prodrómica de 3 a 6 días con fiebre y dolores musculares, seguida de síntomas gastrointestinales del tipo de náuseas, vómitos y dolor abdominal que pueden ser muy aparatosos provocando un ingreso quirúrgico. En algunos casos también se observa dolor de cabeza y vértigo. Luego viene la etapa cardiopulmonar generalmente precedida por tos progresiva y dificultad respiratoria aguda, pudiendo presentar edema agudo de pulmón no cardiogénico.

-¿Existe tratamiento específico o vacuna?

-No existe un tratamiento específico ni vacunas frente al síndrome pulmonar por hantavirus, siendo el tratamiento sintomático y de sostén, mediante oxigenoterapia, ventilación mecánica, y en casos muy graves mediante la oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO).

-¿Qué medidas preventivas son más eficaces para evitar el contagio?

-La limpieza y ventilación de los locales, la correcta eliminación de las basuras, y las medidas de desratización son esenciales para evitar la presencia de roedores. Se evitará estar en lugares donde estos puedan alojarse y reproducirse, y el contacto con ellos, y se utilizaran equipos de protección Individual en su manejo en el laboratorio. Es importante aplicar estas medidas en industrias y hogares en zonas rurales, así como donde estén personas con mayor riesgo, los menores y adultos mayores. Debe tenerse especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvos contaminados, roedores o excretas de estos.