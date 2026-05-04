Xavier Lozano, el músico asentado en Ames que convirtió una silla en la flauta viral de Amaia

La imagen de la cantante Amaia tocando una silla como si fuese una flauta en su concierto para la radio pública estadounidense NPR ha dado la vuelta al mundo tras convertirse en uno de los momentos más inesperados y comentados de su paso, hace unos días, por el formato Tiny Desk.

Detrás de aquel instrumento imposible está Xavier Lozano, un polinstrumentista catalán afincado en Ames, capaz de sacar música de una muleta, una valla de obra, una escoba, un ladrillo o una bicicleta.

La llamada llegó hace un par de meses: «Contactoume por teléfono o irmán de Amaia, que é o seu manager tamén. Díxome: ‘Gústanos moito o teu traballo e estabamos pensando en se Amaia pode tocar algún destes obxectos’», recuerda Lozano.

La propuesta estaba pensada ya para una cita muy concreta: el concierto de Amaia en Washington. Pero la primera reacción del músico fue de cautela, porque sus instrumentos no son precisamente piezas convencionales. «Eu pensei: ‘Isto é un pouco raro', porque os meus instrumentos son moi particulares. Non é como se tocara o saxo e llo emprestara a outra persoa», relata.

Una silla hecha para una canción

Finalmente, el músico aceptó recibirlos en Badalona, donde se encontraba entonces. Amaia y su hermano acudieron a verlo y ella probó el instrumento. De aquel encuentro salió la flautasilla que acabaría viajando al Tiny Desk.

Lozano la preparó específicamente para Amaia y para esa canción, con los agujeros necesarios para que pudiera interpretarla con mayor facilidad. Después, la artista practicó durante semanas y fue enviándole vídeos para que él valorase su evolución.

«Progresou moi ben e fixo o concerto perfecto», resume el músico.

En aquel momento, reconoce entre risas, no tenía demasiado claro quién era Amaia. «Non estou moito na actualidade», se justifica.

Después vio la actuación y su opinión cambió: «É unha besta. O concerto que fixo está moi ben, os arranxos son divertidos, hai moita variedade e ten moito power».

La cantante Amaia Romero. / Villar López / Efe

Lozano tampoco esperaba la repercusión que alcanzó aquel momento. La imagen de Amaia soplando una silla convertida en flauta se hizo viral y su invento fue protagonista en aquel concierto. «Ao final, a anécdota é a que se leva toda a fama», reflexiona.

En realidad, el músico lleva más de 30 años convirtiendo objetos cotidianos en instrumentos musicales. «Para min, él algo normal, pero si que me sinto como un surfista aproveitando a onda».

La primera flauta fue la muleta de su abuelo

La flautasilla de Amaia es solo una pieza dentro del universo sonoro de Xavier Lozano. Cuando tenía unos 20 años descubrió que la muleta de su abuelo podía sonar. «Empecei a tocala como se fora unha frauta e foi como se a tivera tocado toda a vida».

Antes ya había estudiado música. De pequeño empezó con un instrumento tradicional catalán, el tible, y después heredó un saxofón de un tío de su padre. Más tarde se interesó por las flautas del mundo y por los instrumentos de caña con agujeros, sin mecanismos.

Y constató que muchos objetos cotidianos podían funcionar como instrumentos de viento: «Máis que un burato, fai falta un tubo, sexa de plástico ou metálico» y abrir el paso al aire.

Vive en Ames y habla gallego

Aunque nació en Badalona, Xavier Lozano vive desde hace unos cinco años en Ames, adonde llegó por amor. Viaja a menudo por trabajo, pero cada vez le cuesta más marcharse de Galicia, donde ha encontrado una calidad de vida que valora especialmente.

Está tan integrado que se esforzó por aprender gallego y lo habla con gran fluidez: «Como catalán estou moi motivado coa cuestión lingüística», explica.

El polinstrumentista cree que Galicia vive un momento especialmente fértil en lo musical, sobre todo por la vitalidad de su tradición. «Hai un corazón cultural moi ben arraigado. É un modelo envexable», afirma.

Xavier Lozano tocando como un flautista la rueda de una bicicleta, uno de los objetos con los que hace música. / Cedida

Músico, artesano y divulgador

Lozano vive de la música. Actúa en festivales, centros educativos, conciertos familiares y proyectos pedagógicos. También toca con su trío, Bufa&Sons, y trabaja con instrumentos convencionales como el saxo o flautas del mundo en grabaciones, filmes y bandas sonoras. «Xa sabes, o que sexa. Desde unha festa de aniversario ata unha película», señala.

Otro de sus singulares proyectos es la Real Banda de Cadeiras Encartables, una formación musical en la que las sillas plegables son las protagonistas. Ahora mismo son 21 integrantes, pero quieren llegar a 30.

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Cuando se le pregunta qué es exactamente —instrumentista, lutier, inventor, intérprete o pedagogo—, se define como músico, artesano y divulgador de la idea de que la música no depende solo del instrumento, sino de la mirada de quien lo escucha y quien lo toca: «A música está en todas partes. Vai contigo. É absolutamente humana».