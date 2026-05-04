Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 4 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 4 de mayo de 2026, ha estado formada por los números 16, 17, 22, 33, 43 y 45. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9788889, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina