Premios Valor y Servicio

De izquierda a derecha, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica. / José Luis Roca