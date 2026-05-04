La maternidad afecta laboralmente a ocho de cada 10 madres: "Es un problema estructural, necesitamos un pacto de Estado"

La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha organizado este lunes un acto en el Congreso de los Diputados destinado a exigir a los partidos políticos que impulsen un Pacto de Estado por la Conciliación que sitúe los cuidados en el centro de la agenda política. Durante las jornadas, el colectivo ha difundido los principales datos del estudio 'El Peso invisible de la maternidad', elaborado con más de 19.000 encuestas.

El sondeo revela que el 82% de las madres ha tenido que adoptar decisiones que han afectado a su trayectoria laboral, como reducir su jornada, renunciar a un ascenso o incluso abandonar su empleo, y estas decisiones no se han tomado de forma libre, sino porque el sistema no ofrece suficientes medidas para conciliar la vida laboral y familiar. "Estas renuncias tienen consecuencias que pesan en la vida presente y en el futuro de cada mujer", denuncia el colectivo Malasmadres.

“Renunciamos a nuestro salario, a nuestra carrera profesional, a nuestro tiempo, a nuestra independencia e incluso a tener los hijos que deseamos. Y no es una elección, es una consecuencia directa de un sistema que no nos acompaña”, ha afirmado Laura Baena, fundadora de la asociación.

En este contexto, el colectivo ha pedido a los partidos políticos presentes en las jornadas que rubriquen un Pacto de Estado por la Conciliación que contemple las siguientes medidas: que la reducción de jornada para cuidar de menores o dependientes no implique pérdida salarial; que se retribuya el permiso parental de ocho semanas; que se amplíe los permisos por nacimiento o adopción; que haya flexibilidad en la reincorporación al puesto de trabajo; que se apruebe una incapacidad temporal tras el parto y que haya adaptación obligatoria de la jornada.

La campaña de incidencia

La Asociación Yo No Renuncio lleva meses de reuniones con fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales y considera que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de actuar. Asimismo, Baena se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Reina Letizia, a quienes ha trasladado el estudio 'El peso invisible de la maternidad', con el fin de que se impliquen en la necesidad de alcanzar un acuerdo de Estado.

“Después de escuchar a las madres, tras los datos obtenidos en diferentes estudios realizados por la Asociación Yo No Renuncio durante más de 10 años de lucha, la pregunta ya no es si hay un problema, sino qué van a hacer a partir de mañana nuestros políticos”, ha planteado este lunes Baena.

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En el encuentro ha participado varias madres que ha explicado sus experiencias. Testimonios que han puesto sobre la mesa situaciones como la pérdida de empleo tras una excedencia mal gestionada, la sobrecarga de quienes cuidan a menores y mayores al mismo tiempo -llamada la generación 'sandwich'- o la falta de apoyo en maternidades atravesadas por la discapacidad. “Las historias que hemos escuchado hoy no son casos aislados, son el reflejo de un problema estructural que requiere soluciones y de un pacto de Estado”, ha concluido Baena.