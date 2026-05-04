Carmen Villar, periodista de FARO, premiada por la Fundación Galega contra el Narcotráfico
El organismo reconoce la «calidad profesional y el compromiso» con sus informaciones sobre el consumo de sustancias y las adicciones, especialmente entre los más jóvenes
La periodista de FARO DE VIGO Carmen Villarha sido distinguida por la Fundación Galega contra o Narcotráfico en sus Premios Anuales, unos galardones con los que la entidad reconoce la labor de personas y colectivos implicados en la lucha contra el narcotráfico y las drogodependencias.
La fundación destaca a Villar como una de las grandes referentes periodísticas gallegas en la información sobre los problemas relacionados con el consumo de sustancias y las adicciones, especialmente entre los jóvenes. El reconocimiento subraya la «calidad profesional y el compromiso» de la redactora, que se ven reflejados «en la cobertura que habitualmente y desde hace años presta a esta temática desde la sección de Galicia» del decano.
Según recoge la nota de prensa de la FGCN, la periodista de FARO ha abordado la problemática de las distintas adicciones, «una labor de máxima relevancia para lograr la necesaria sensibilización de la sociedad gallega».
Junto a Carmen Villar, la fundación también reconoce en esta edición a Jaime Gayá Moreno, jefe de Aduanas e Impuestos Especiales de Galicia de la AEAT, por su trayectoria en la lucha contra el narcotráfico, y al psiquiatra Jesús Cartelle Fernández, director de la UCA de Ribeira, por su trabajo en la asistencia y atención a personas drogodependientes.
Los galardones serán entregados en la Gala Anual de la FGCN, prevista para el viernes 8 de mayo a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
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