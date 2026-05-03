Risto Mejide cierra su etapa como jurado tras 20 años: de su debut antes de 'OT' a 'Got Talent' pasando por 'Factor X'

Es el fin de una era. Risto Mejide anunció el sábado en 'Got Talent' que se despide de las mesas de jurado. Lo que comenzó como un experimento publicitario en la televisión nacional se convirtió en un fenómeno social que ha durado 20 años. El "juez de hierro" deja atrás miles de valoraciones, polémicas históricas y una marca personal indomable que ya es parte de la historia de nuestra pequeña pantalla.

Aunque la memoria colectiva sitúa su nacimiento televisivo en la academia más famosa del país, el aterrizaje de Risto en la televisión fue en Antena 3. Corría el año 2006 cuando un joven publicista aparecía en 'El invento del siglo'. El programa fue un fracaso de audiencia, pero sirvió para que los productores se fijaran en aquel hombre de gafas oscuras y lengua afilada.

Su salto a la fama gracias a 'OT'

Su verdadera explosión llegó en 'Operación Triunfo 2006'. Risto no juzgaba voces, juzgaba "productos". Sus valoraciones, cargadas de cinismo y verdad cruda, lo enfrentaron no solo a los concursantes (inolvidable su guerra con Virginia Maestro o sus ataques a Leo Segarra), sino al propio presentador, Jesús Vázquez.

La tensión llegó a tal punto que en 2009, tras una bronca monumental en directo, Risto abandonó el plató de Telecinco para no volver... al menos a ese formato. Años después confesaría: "Yo entré en OT para destruirlo desde dentro".

De 'Tú sí que vales' a 'Factor X'

Tras su etapa en 'OT', Risto demostró que su silla era necesaria en cualquier formato de talento. En 'Tú sí que vales' (2011-2013) formó un tándem inolvidable con José Corbacho y Merche. Más tarde, tras un breve paso por Atresmedia, regresó a Mediaset para liderar el regreso de 'Factor X' en 2018, donde ejerció de mentor y juez con la misma exigencia de siempre.

Además, este programa le sirvió para reconciliarse con Jesús Vázquez diez años después de su polémico y bronco enfrentamiento.

En 2021, Risto se embarcó en uno de los formatos más atípicos de su carrera: 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'. En este programa, el publicista no solo juzgaba el talento, sino que tenía que pujar dinero real por los concursantes. Lo más recordado de esta etapa fue su tensa relación profesional con Isabel Pantoja, con quien compartió mesa de jurado. Ver a Risto cuestionando el criterio de "la tonadillera" frente a frente regaló momentos de alta tensión televisiva, demostrando que al publicista no le temblaba el pulso ni ante las mayores leyendas de nuestra música.

'Got Talent', diez años de evolución

Ha sido en 'Got Talent España' (donde aterrizó en 2017) donde hemos visto la evolución final del personaje. Durante casi una década, Risto ha compartido mesa con Jorge Javier Vázquez, Edurne, Paula Echevarría o Tamara Falcó. En este plató hemos visto su cara más humana —llegando a emocionarse con historias personales— pero sin perder su esencia: el uso del botón rojo más rápido de la televisión.