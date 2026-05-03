Invitados de mayo en el Club Faro

El Club FARO inicia mañana su programación de mayo. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe 54, Vigo), salvo la de Carmen Gallardo, que será en la Galería A3 del MARCO. Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

El escritor y filólogo Xosé Ramón Pena abre el mes con una charla-coloquio sobre «A boca de Krishna. Unha novela sobre misterios da astrofísica e segredos familiares na Galicia da Transición».

La psicóloga Silvia Congost, experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones de pareja, disertará sobre «El arte de amar bien» y explicará «cómo superar una crisis de pareja y hacer que el amor perdure».

La conferencia-proyección-coloquio del escritor Alessandro Iasilli ‘Kapok’ llevará por título «¿Turismo o neocolonialismo? La mochila como arma política».

«Tu cuerpo sabe tu historia. Aprende su lenguaje y a regular tu sistema nervioso» es el título de la charla de Lorena Cuendias, bióloga y terapeuta psicocorporal especializada en biología del trauma.

En su charla titulada «No me llames traidor», el periodista de investigación Fernando Rueda, gran especialista en espionaje, abordará «la historia del agente doble español al servicio de Rusia».

En conmemoración del Día das Letras Galegas, abordarán la figura de «Begoña Caamaño: escritora e activista feminista» Beatriz Caamaño, hermana de Begoña Caamaño; María Reimóndez, intérprete; traductora y escritora; y Ramón Nicolás, biógrafo de Begoña Caamaño y profesor.

Para hablar de «Open Arms. 10 años de rescates y compromiso humanitario» intervendrá Óscar Camps, fundador y director de esta ONG que desde su primera misión, en 2015, ha rescatado a miles de personas en el Mediterráneo.

Sobre «Vivir a jornada completa. Un camino hacia otra forma más sana de trabajar» disertará Mar Cabra, periodista de investigación y experta en bienestar.

«Tras da mirada de José Suárez. Un encontro entre fotografía e creación gráfica nun álbum ilustrado» será el título de la charla-coloquio de la escritora y docente Olaia Sendón.

En su conferencia-proyección-coloquio, el escritor e historiador Luis Zueco abordará «La inquisición contra Goya. La novela sobre el juicio contra el pintor universal, comprometido y valiente».

Sobre «Afouteza celtista. Unha gramática do fútbol celeste» disertará el editor y activista cultural Manuel Bragado.

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Por último, la periodista y escritora Carmen Gallardo hablará de «Reinas infieles: 12 mujeres que se rebelaron contra un destino impuesto».