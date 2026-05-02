Un filme explora la Cova do Folón en Vigo y sus misteriosos sonidos

La Cova o Covas do Folón en la parroquia viguesa de Coruxo son unas de las más largas grutas de granito del mundo. La cavidad bajo tierra se enlaza con un riachuelo subteráneo que va a dar al Lagares. El documental «Furada negra», del director Berio Molina y con guion de la escritora Alba Cid y el Club Espeleolóxico Maúxo la explora en imágenes y sonido. Se podrá ver este domingo en el festival Play-Doc de Tui en el Teatro Municipal a partir de las 16.30 horas.

Para la elaboración de la pieza, de 22 minutos de duración, bebieron de una obra previa en papel: «Tesouro Espeleolóxico Galego», de la editorial aCentral Folque y publicado en 2022. «Esta obra do Club Maúxo referencia as covas naturais galegas localizadas antes dos anos 70, data na que nace a espeleoloxía moderna. Eu encargueime de elaborar un ensaio poético divulgativo ao redor da fascinación humana polo inframundo», explica Alba Cid.

Covas do Folón para o traballo de Maúxo e Berio Molina con Alba Cid. / B.M./aCentralFolque/Maúxo

La creadora, Premio Nacional de Poesía, precisa que las bocas del mundo están ahí desde la misma fundación de cualquiera cultura. Agrega que el director Berio Molina entró en el proyecto inicial como encargado de realizar el book trailer del libro.

La obra presentaba mucha documentación gráfica y fotográfica pero faltaba registrar el sonido de las cavidades así que un equipo lo grabó en la cueva de Ceza en O Courel y en la Cova do Folón en Vigo.

Señala Berio Molina, el director del documental, que los sonidos con los que se encontró abarcaban desde la caída del agua en una cascada, el paso de un río subterráneo, la caída de unas gotas o el aleteo de unas alas, entre otros.

Opina que las grutas son un sitio «ideal» para ejercitar la escucha acusmática, aquella por la que oímos sonidos pero no vemos de donde proceden lo que genera «misterio».

Los diarios adolescentes

Hoy, pero en el Seminario Menor, aunque también dentro del Play-Doc, se proyectará el largometraje documental «Crías», dirigido por Xiana do Teixeiro. En él, presenta un filme construido a lo largo de diez años alrededor de las memorias de chicas adolescentes.

Fotograma de "Crías" que explora la intimidad de los diarios adolescentes. / Xiana do Teixeiro

Esos recuerdos los obtiene de sus diarios. De hecho, en unos meses, Compostela acogerá una exposición con el primer archivo de diario adolescente, impulsado por Xiana do Teixeiro.

La cineasta señala a FARO: «Interésanme moito as escuridades e os diarios son relatos moi escuros ao borde dun abismo vertixinoso, desbordado de emoción. Esa escuridade contrasta coa visión pública de como é ser unha nena ou unha moza».

Sobre los temas más tratados en esos diarios indica las amigas, los miedos cara el futuro, la vivencia emocional desde el punto de vista femenino y la plasmación de la negativa, del no.

Uno de los puntos en los que se fija la directora gallega, de Lugo, es en cómo las mujeres acaban destruyendo estos diarios, su intimidad. «Moitas veces é un xesto case de protección, por pudor ou para non ter problemas. O feito de mirarse a si mesmas ten sido problemático», reflexiona.

Ciego por un pantano

Eladio es ahora un abuelo gallego que de joven trabajó en la construcción del Pantano da Capela en el río Eume. Su falta de formación y experiencia así como las escasas medidas de seguridad de sus contratantes provocó que en una jornada laboral algo fallase en una detonación. La secuela principal de aquel accidente fue la pérdida de la vista. A pesar de quedar ciego, logró reponerse y construir una vida (se casó con su novia de aquel momento) que la directora Cristina Souto presenta con diferentes trazos en el corto documental «Ás apalpadelas».

A pesar de sobrepasar los 80 años de edad Eladio –que nació en 1933– conserva la memoria al detalle de aquellos años en los que Fenosa, de aquella una empresa estatal de electricidad, impulsó el embalse.

Fotograma de "Ás apalpadelas" / Filmoteca de Galicia

Eran otros tiempos. La compañía nunca resarció económicamente al obrero por el accidente laboral.

En el filme podemos ver imágenes de la Filmoteca de Galicia de la construcción y la propia presa, que van acompañadas de la voz de Eladio. No obstante, la otra parte atractiva del documental es cuando el afectado relata el accidente y cómo quedó ciego. La realizadora en ese punto se vale de un recurso simple pero poderoso para que acompañemos a Eladio en su oscuridad permanente.

Souto busca ofrecer una reflexión sobre la fiebre constructora de presas en el franquismo y la utilidad de dichos embalses actualmente así como el impacto ambiental y paisajístico de los mismos. Esta pieza audiovisual se podrá ver el domingo en el Teatro Municipal de Tui.

El Santiago real, en postal

El director gallego Xacio Baño ha atesorado miles de postales de Santiago de Compostela. La más antigua, de 1901. Los relatos de parte de las mismas las muestra en «Despois das cidades», un cortometraje documental que le ayuda a reflexionar sobre cómo eran las villas como Compostela hace un siglo y en lo que se han convertido ahora con el turismo masivo, especialmente los cascos históricos.

Imaxe da curta "Despois das cidades" de Xacio Baño. / X.B.

«Nunha das postais destacan que a Rúa Nova estaba chea de librerías. Agora só queda unha», comenta a FARO para ilustrar la anterior opinión.

Añade que la zona vieja de Compostela está hecha ahora para «turistas» por lo que se pregunta en la cinta qué busca en la ciudad la gente que la visita.

Además la pieza sirve para pensar en qué se debería entender por viaje y cómo ha evolucionado. «Agora imos aos sitios sabendo que ver. A viaxe non é para perderse senón para refrendar o que agardamos ver nela», señala el director Xacio Baño. Su obra se puede ver en el Play-Doc hoy por la tarde en el Teatro Municipal a partir de las 16.30 horas en la tanda de producciones gallegas que compiten.